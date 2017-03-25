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Ashampoo Junk Finder
TamindirMobilYardımcı AraçlarAshampoo Junk Finder - Android Için Gereksiz Dosya Temizleme Uygulaması

Ashampoo Junk Finder

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ashampoo Junk Finder
Ashampoo Junk Finder
Ashampoo Junk Finder

Ashampoo Junk Finder ile Android cihazlarınzıdaki gereksiz dosyaları temizleyerek depolama alanı açabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Android cihazlarınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları silerek depolama alanınızda boş yer açmak istiyorsanız Ashampoo Junk Finder uygulamasını deneyebilirsiniz.

Android cihazlarımıza yüklediğimiz uygulamaların oluşturduğu dosyalar, silinen uygulamaların kalıntıları, boş klasörler, APK dosyaları ve diğer gereksiz dosyalar düzenli olarak temizlenmediğinde cihaz hafızasında çok büyük yer kaplamaya başlıyor. Bu dosyaları tek tek bulup silmek oldukça zahmetli bir işlem olduğundan, bunu sizin yerinize yapan yardımcı uygulamaları kullanmak daha yerinde olacaktır.

Ashampoo Junk Finder uygulaması, yukarıda bahsettiğimiz türdeki gereksiz dosyaları tespit ederek kolayca temizlemenizde yardımcı oluyor. Dosyaların isimlerini ve toplamda ne kadar yer kapladığını size gösteren uygulamada, belirli kriterlere göre de seçim yapabiliyorsunuz. Belirli bir boyuttaki müzik, resim ve video dosyalarını göster seçeneklerini kullanarak önemli içerikleri silmeden gereksiz dosyaları temizlemenize olanak sağlayan Ashampoo Junk Finder uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Ashampoo GmbH & Co. KG
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