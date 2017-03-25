Android cihazlarınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları silerek depolama alanınızda boş yer açmak istiyorsanız Ashampoo Junk Finder uygulamasını deneyebilirsiniz.

Android cihazlarımıza yüklediğimiz uygulamaların oluşturduğu dosyalar, silinen uygulamaların kalıntıları, boş klasörler, APK dosyaları ve diğer gereksiz dosyalar düzenli olarak temizlenmediğinde cihaz hafızasında çok büyük yer kaplamaya başlıyor. Bu dosyaları tek tek bulup silmek oldukça zahmetli bir işlem olduğundan, bunu sizin yerinize yapan yardımcı uygulamaları kullanmak daha yerinde olacaktır.

Ashampoo Junk Finder uygulaması, yukarıda bahsettiğimiz türdeki gereksiz dosyaları tespit ederek kolayca temizlemenizde yardımcı oluyor. Dosyaların isimlerini ve toplamda ne kadar yer kapladığını size gösteren uygulamada, belirli kriterlere göre de seçim yapabiliyorsunuz. Belirli bir boyuttaki müzik, resim ve video dosyalarını göster seçeneklerini kullanarak önemli içerikleri silmeden gereksiz dosyaları temizlemenize olanak sağlayan Ashampoo Junk Finder uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.