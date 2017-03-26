Ashampoo Privacy Advisor uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınıza yüklediğiniz uygulamaların izinlerini kontrol etmenizi sağlıyor.

Play Store’dan indirdiğimiz uygulamalar, cihazımızda çeşitli konumlara erişebilmesi için izinlere ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin, bir fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması işlevini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi için Kamera’ya erişim izninin olması gerekiyor. Elbette bu gerçekten olağan bir durum. Fakat, bazı kötü amaçlı uygulamalar hiç alakası olmadığı halde cihazımızdaki çeşitli yerlere erişim izni istiyorlar. Bunu tespit edebilmek için, uygulamalar bölümünden izinleri tek tek incelemek gerekiyor ve şüpheli uygulamaları tespit edebilmek bir hayli zor.

Ashampoo Privacy Advisor uygulaması, yüklediğiniz uygulamalar arasından şüpheli bulunanları işaretleyerek kritik bulduğu izinleri gösterip açıklamasını yapıyor. Basit bir hesaplama uygulamasının cihazınızda kişileri, mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer kişisel bilgilerinize erişmesini istemeyeceğinizi düşünürsek bu gerçekten önemli bir durum. Uygulamayı başlattıktan sonra Start full optimization butonuna tıklıyoruz ve listelenen sonuçlardan hangi uygulamaların hangi kritik izinlere sahip olduğunu detaylarıyla birlikte görebiliyoruz. Şüpheli bir uygulamaya denk geldiğinizde alt kısımdaki çöp kutusu butonuna basarak uygulamayı anında silebilmeniz de mümkün.