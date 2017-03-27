Ashampoo Screenshot Snap uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz oldukça geniş kapsamlı bir ekran fotoğrafı çekme uygulaması.

Android cihazlarınızda çeşitli mesajlaşmalarınızı, uygulama görüntülerini ve diğer içeriklerin ekran görüntüsünü çekmek ve arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız Ashampoo Screenshot Snap uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Çektiğiniz ekran görüntüsünü düzenleme ve paylaşma gibi imkanlar sunan uygulamada, ekran görüntüsünde öne çıkarmak istediğiniz bölümleri oklar, şekiller, kalıplar ve metinler ekleyerek öne çıkarabilmeniz mümkün.

Yakınlaştırma, ok çizme, şekiller, kalıplar, işaretleyici, kalem, metin ekleme, görüntü kırpma, tuval ölçekleme ve dış çerçeve ekleme gibi araçlar sunan Ashampoo Screenshot Snap uygulamasını elle başlatmanıza gerek kalmadan kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Galeri üzerinden Snap ile aç paylaşım seçeneğini kullanarak görüntüleri içeri aktarma ve düzenleme işlemini yapabilmenize de imkan sağlayan uygulamada kameradan da görüntüleri çekip düzeneyebiliyorsunuz. Reklamlarla uğraşmadan kullanabileceğiniz Ashampoo Screenshot Snap uygulamasını 3,39 TL karşılığında satın alabilirsiniz.