Ashampoo Snap, bilgisayarınız üzerinden ekran görüntüleri alabileceğiniz ve masaüstünüzde yaptığınız her türlü aktiviteyi video olarak kaydedebileceğiniz, oldukça kolay kullanımlı ve gelişmiş bir ekran görüntüsü yakalama/kaydetme programıdır.

Hızlı ve sorunsuz bir kurulum aşamasının ardından hemen kullanmaya başlayabileceğiniz Ashampoo Snap, Türkçe dil desteğine de sahip olması nedeniyle herhangi bir zorluk çekmeden kolayca kullanabileceğiniz bir ekran görüntüsü kaydetme programıdır. Programın kurulum işlemini tamamlayarak, ilk kez çalıştırdığınızda ekranınızın sağ üst köşesinde yer alan mavi butonun üzerine mouse işaretçinizi sürüklediğiniz zaman açılan menü yardımıyla kullanabileceğiniz hemen hemen tüm seçeneklere kolayca ulaşabiliyorsunuz ve buradan ekran görüntüsü alma seçeneklerinden istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü yakalama, ekran videosu kaydetme, web sayfası fotoğrafı yakalama, belli bir alana ait ekran görüntüsü yakalama, zamanlı yakalama, renk seçici ve daha birçok araca ulaşabileceğiniz bu menü sayesinde sadece bir kaç tıklama ile kusursuz ekran görüntülerini almak adeta çocuk oyuncağı.

Oldukça sade ve kullanıcı dostu bir arayüzü sizlerle buluşturan Ashampoo Snap, sizlere ekranınızın sağ üst tarafında sunduğu menüyü aynı zamanda sistem tepsisinde de sunuyor. Bu sayede masaüstü üzerinde yer alan menüden rahatsız olan kullanıcılar, bu menüyü iptal ederek doğrudan sistem tepsisinde yer alan menüyü de etkili bir şekilde kullanabiliyorlar.

Tek bir pencerenin ekran görüntüsünü alabileceğiniz gibi, aynı anda birden fazla pencerenin de ekran görüntüsünü almanıza olanak sağlayan program, ayrıca rastgele olarak kendi belirleyeceğiniz bir bölgenin veya daha önceden tanımlamış olduğunuz boyutlardaki bir alanın ekran görüntülerini de yakalamanıza izin veriyor. İstediğiniz ekran görüntüsünü yakaladıktan sonra, yine kendi içerisinde yer alan resim editörü sayesinde yakalamış olduğunuz ekran görüntüleri üzerinde düzenlemeler de yapabileceğiniz Ashampoo Snap ile isterseniz resimlerinize farklı filtreler bile uygulayabiliyorsunuz.

Ashampoo Snap'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz ki ekran videoları kaydedebiliyor olması. Bu özelliği sayesinde masaüstünüz üzerinde yaptığınız tüm aktiviteleri isterseniz sesli olarak kaydedebilir ve sunumlarınız için kullanabilirsiniz. Video kaydı sırasında hem ses hem de video ayarlarını düzenlemenize olanak sağlayan yazılım, aynı zamanda çıktı alacağınız video formatından tutun da mouse hareketlerinize ve tıklamalarınıza kadar efektlendirme seçeneklerini de sizlerle buluşturuyor.

Sistem kaynaklarını orta seviyede kullanan Ashampoo Snap, bu noktada sisteminizi de yormadığı için bilgisayarınız üzerinde gereksiz donmalara veya kasmalara neden olmuyor. Testlerim sırasında oldukça iyi tepki sürelerine sahip olan program, bilgisayarım üzerinde herhangi bir donma veya takılmaya da neden olmadı.

Sonuç olaraka piyasada yer alan en kaliteli ve güçlü ekran görüntüsü yakalama ve ekran videosu kaydetme programlarından bir tanesi olan Ashampoo Snap'i tüm kullanıcılarımıza gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Not: Ashampoo Snap'in deneme süresi normalde 10 gün olmasına karşın, kurulum sonrasında tarayıcınız üzerinde açılan web sayfası üzerinden mail adresiniz ile kayıt yaparak deneme sürümünün kullanım süresini 30 güne yükseltebilirsiniz.