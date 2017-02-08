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Aşk Sayacı - Love Counter
TamindirMobilYaşamAşk Sayacı - Love Counter - Android Için Sevgili Gün Sayacı Uygulaması

Aşk Sayacı - Love Counter

Aşk Sayacı - Love Counter İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Aşk Sayacı - Love Counter
Aşk Sayacı - Love Counter
Aşk Sayacı - Love Counter
Aşk Sayacı - Love Counter
Aşk Sayacı - Love Counter

Sevgilinizle ya da eşinizle geçirdiğiniz anları tarihleriyle birlikte ölümsüzleştirebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Sevdiğiniz insanlarla geçirdiğiniz her günün ayrı bir önemi vardır. Tüm bu günleri akılda tutmak ise imkansızdır. Tam bu noktada ise Aşk Sayacı uygulaması devreye giriyor. Uygulama ile sevgilinize geçirdiğiniz anları tarihleriyle birlikte kayıt altına alabiliyorsunuz. Aşk Sayacı uygulamasını Android cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz.

Birbirini sevenlerin özel günlerini kayıt altına almalarına yardım eden Aşk Sayacı uygulaması, sahip olduğu özellikler ve özelleştirilebilir eklentileriyle yardımınıza koşuyor. Eğer unutkan biriyseniz bu uygulamayı mutlaka telefonunuzda tutmalısınız. Farklı temalara ve özelleştirilebilir ana sayfaya sahip olan uygulamada hatırlatıcı ve anı günlüğü yer alıyor. Anı günlüğüne gezdiğiniz yerleri yazıyorsunuz. Hatırlatıcı ise ayarladığınız önemli tarihler için sizi önceden uyarıyor. Hayat kurtarıcı rolü oldukça yüksek olan uygulama ile sevdiğiniz sözleri de kaydedebilirsiniz.

Kolay bir kuruluma sahip olan uygulama ile ilişkinize özel bir sayaç oluşturabiliyorsunuz. İlişkinizin kaçıncı gününde olduğu gibi önemli bilgileri de anında öğrenebiliyorsunuz. Birden fazla temaya sahip olan uygulamada en güzel anlarınızı ölümsüzleştiriyorsunuz.

Aşk Sayacı uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
TeWay Studio
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