Assassin's Creed Filminin İlk Hafta Hasılatı Belli Oldu

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta heyecanla beklenen Assassin's Creed filmi gösterime girmişti. Assassin's Creed oyunlarının sinemaya uyarlanması için Lionsgate firmasıyla anlaşan Ubisoft, film için tıpkı oyunlarında yaptığı gibi beklentileri yükseltmekte başarılı olmuştu. Assassin's Creed filmi gösterime girmeden önce bu filmin, daha önceden karşılaştığımız başarısız video oyun uyarlarmalarından farklı olacağı ve beyaz perdede güzel bir seyir tecrübesi yaşatacağı iddia edilmişti.

Assassin's Creed filmi gösterime girdikten sonra film ile ilgili incelemeler de paylaşılmıştı. Bu incelemelerde filmin çok iç acıcı olmadığı belirtilmiş, daha önceden karşılaştığımız video oyun uyarlamalarından çok da farklı olmadığı iddia edilmişti. IMDB üzerinde 6.8 puan alan filmin incelemelerinin kötü olmasının filmin gişe hasılatını nasıl etkilediği ise filmin gösterime girmesinin üzerinden bir haftalık bir süre geçmesiyle belli oldu. Assassin's Creed filmi ilk haftasında 22.5 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti.

Assassin's Creed filminin 125 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildiği göz önüne alınırsa filmin önünde zorlu bir sürecin bulunduğunu söyleyebiliriz. Kar edebilmek için 100 milyon dolardan fazla bir hasılat elde etmesi gereken filmin dünyanın her yerinde gösterime girmemiş olmaması bir avantaj. Hatırlanacağı üzere Warcraft filmi de benzer şekilde ilk haftalarda parlak bir tablo çizmemiş, Çin gibi ülkelerde gösterime girdikten sonra maliyetini kurtarmayı başarmıştı. Assassin's Creed filmi için de aynı durum söz konusu olabilir.

Assassin's Creed Filminin İncelemeleri Hiç İç Açıcı Değil