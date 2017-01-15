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Astral Stairways
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Astral Stairways

Astral Stairways İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Astral Stairways
Astral Stairways
Astral Stairways
Astral Stairways
Astral Stairways
Astral Stairways

Aksiyona doymaya hazır olun!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 39 dakika önce

Astral Stairways, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir rol yapma oyunudur. 

1993 yılında Hong Kong'da kurulduktan sonra 1999 yılında oyun yapma sürecine girişen Firedog'un geliştirdiği Astral Stairway, Uzak Doğu motiflerini tamamen kullanıyor. Bugüne kadar çokça gördüğümüz o oyun motiflerini kendine göre yorumlayan Firedog, karşımıza oynaması ve ilerlemesi bir hayli güzel, aksiyon ögeleri ile donanmış bir tür rol yapma oyunuyla çıkmayı da başarmış. 

Oyuna başlar başlamaz kendimize bir ana karakter seçiyoruz. Ardından bu karakterin yanına bir çete oluşturmak üzere yeni yoldaşlar alıyoruz. Buradan sonrasında karakterimiz ve yoldaşları ile türlü belanın içerisine giriyor, büyük düşmanlarla savaşıyor ve ödül kazanıyoruz. Kazandıklarımız ile karakterimizi ve yoldaşlarımızı güçlendirirken, yeni silahlar ve zırhlar da alabiliyoruz. Bir hayli eğlenceli görünene ve sürekli oynamak isteyeceğiniz bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

İyi oyunlar!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Firedog Creative Company Limited
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