Astral Stairways, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir rol yapma oyunudur.

1993 yılında Hong Kong'da kurulduktan sonra 1999 yılında oyun yapma sürecine girişen Firedog'un geliştirdiği Astral Stairway, Uzak Doğu motiflerini tamamen kullanıyor. Bugüne kadar çokça gördüğümüz o oyun motiflerini kendine göre yorumlayan Firedog, karşımıza oynaması ve ilerlemesi bir hayli güzel, aksiyon ögeleri ile donanmış bir tür rol yapma oyunuyla çıkmayı da başarmış.

Oyuna başlar başlamaz kendimize bir ana karakter seçiyoruz. Ardından bu karakterin yanına bir çete oluşturmak üzere yeni yoldaşlar alıyoruz. Buradan sonrasında karakterimiz ve yoldaşları ile türlü belanın içerisine giriyor, büyük düşmanlarla savaşıyor ve ödül kazanıyoruz. Kazandıklarımız ile karakterimizi ve yoldaşlarımızı güçlendirirken, yeni silahlar ve zırhlar da alabiliyoruz. Bir hayli eğlenceli görünene ve sürekli oynamak isteyeceğiniz bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

İyi oyunlar!