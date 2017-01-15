Astral Stairways, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir tür rol yapma oyunudur.

1999 yılında Hong Kong merkezli olarak oyun geliştirmeye başlayan Firedog'un ellerinden çıkan Astral Stairways, Uzak Doğu'nun kendine has oyun stilini başarılı şekilde yansıtmayı başarmış bir oyun. Bahsettiğimiz bu Uzak Doğu özellikleri ilk olarak karakter çizimlerinden başlıyor. Anime-vari çizimlerle hazırlanan karakterler, karakteristik özelliklere de sahip oluyorlar. Dahası sıra tabanlı oynanış ve benzer ilerleme mekanikleri ile tam bir uzak doğu oyunu karşımıza duruyor.

Oyuna daha en başından kendimize bir karakter yaratıyor ve oyuna başlıyoruz. İlerledikçe karakterimizle birlikte ilerleyecek yoldaşlarımızı da seçebiliyoruz. Böylece karakterimiz ve yoldaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz çetemiz, büyük mücadelelerin içerisinde buluyorlar kendilerini. Büyük savaşlar kazanarak ilerlediğimiz ve ilerledikçe daha da güçlendiğimiz bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ise hemen aşağıda görebileceğiniz videodan alabilirsiniz.

İyi oyunlar!