Asus, AR ve VR Destekleyen Akıllı Telefonu Zenfone AR’ı Tanıttı

Tayvanlı elektronik cihaz üreticisi Asus, CES 2017 Fuarına hızlı bir giriş yaptı. Asus Zenfone AR, Google Tango teknolojisi destekleyen ikinci telefon olarak CES 2017’de görücüye çıktı.

Asus Zenfone AR, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci taşıyor. Her ne kadar Google Tango teknolojisini destekleyen ikinci telefon olsa da Google Daydream desteği de vererek iki teknolojiyi bir arada sunan ilk telefon olarak dikkat çekiyor.

Asus Zenfone AR Google Street View uygulamasının Daydream sürümünü destekliyor. Bu özelliğinin yanı sıra, YouTube, Netflix, Hulu, HBO gibi kanallar için sanal ve artırılmış gerçeklik yayınlarını da destekleyecek. Telefon yine artırılmış gerçeklik ve Daydream üzerinde Gunjack 2, Need for Speed ve Fantastic Beasts and Where to Find Them gibi oyunları da oynamamıza olanak tanıyacak.

Zenfone telefonların karakteristik çizgilerini taşıyan Asus Zenfone AR arka kamera yapısı olarak kardeşlerinden ayrılıyor. Çift kamere ve çift flaş teknolojisiyle onlardan öne çıkıyor.

