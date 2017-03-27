ASUS ROG, Strix Serisi'ne Bir Masaüstü Oyun Bilgisayarı Ekledi

ASUS'un ROG yani Republic of Gamers adlı oyun donanımları ve ekipmanları üreten departmanı, Strix serisi oyun bilgisayarlarına bir yenisini ekledi. Tamamı dizüstü bilgisayarlardan oluşan Strix serisine eklenen yeni bilgisayar ise bir masaüstü pc oldu.

ASUS ROG Strix GD30 olarak adlandırılan bu masaüstü oyun bilgisayarı yalnızca bir kasadan ibaret. Fakat bu oyun kasası, üzerine yükleyeceğiniz tüm oyunları en yüksek ayarlarda oynatmaya hazır bir şekilde donatılmış. Ayrıca tasarım anlamında da adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen bu kasayı, Star Wars hayranları siyah ve beyaz renklerinden dolayı beğenebilir.

Strix GD30'un aşağıda görülen resminden de anlaşılacağı üzere, ön yüzünde iki adet büyük kapakçık var ve bunlar istenirse takılıp çıkarılabiliyorlar. Böylelikle kasanın görüntüsünü oyuncular bir miktar değiştirebiliyorlar. Ayrıca yan kapakta camlı bir pencere bulunuyor ve bu pencereden Aura RGB aydınlatmalı anakart görülebiliyor. Kullanıcılar Aegis III yazılımı sayesinde kasanın performansını, sıcaklıklarını görebiliyor ve fan kontrolü de yapabiliyor. Fakat ASUS ROG henüz bu kasanın fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı.

ASUS ROG Strix GD30'un Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5-7400 veya Intel Core i7-7700

Bellek: 32GB'a kadar 4 slotlu DDR4 RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX1050 2GB'tan başlayan ve GTX 1080 8GB'a kadar devam eden seçenekler

Depolama: Çeşitli SATA harddiskler ve SSD ile M.2 opsiyonları

Bağlantılar: LAN, WLAN, Bluetooth 4.1

Giriş/Çıkışlar: 4 adet USB 2.0, 7 adet USB 3.1 Gen 1 (Bunlardan bir tanesi 15W hızlı şarj özellikli Type-C)

Boyutlar: 230 x 550 x 540mm, 17kg

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