Asus Zenfone 3 Ailesi Artık Türkiye'de

Teknoloji devleri arasında yer alan ASUS'ın merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleşti. Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, ZenFone 3 ile birlikte ZenFone 3 Max, ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Zoom'da tanıtıldı. Etkinlik, Asus Sistem İş Birimi Türkiye, Afrika ve İsrail Bölge Müdürü Bora Aras ve Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler'in ev sahipliği ile gerçekleştirildi ve ZenFone 3 ailesinin üstün fotoğraf özellikleri etkileyici bir atmosferde deneyimlendi.

Asus ZenFone 3 serisinin tanıtıldığı lansmanda ZenFone 3, ZenFone 3 Laser, Zenfone 3 Max ve Zenfone 3 Zoom'un üstün kamera özellikleri müzede gerçekleşen özel bir turda deneyimlendi. Kamera uygulamasında bulunan derinlik efekti, 0.03 saniyede lazer odaklama ve düşük ışıkta çekim özellikleri dikkat çekti.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Asus Sistem İş Birimi Türkiye, Afrika ve İsrail Bölge Müdürü Bora Aras, "ASUS, hem Türkiye de hem de dünyada büyümesini sürdürüyor. Bu büyümenin en önemli nedenlerinden biri ise, başarılı ve güzel bir şekilde hayata geçirdiğimiz mobil dönüşüm sürecimiz. ZenFone ülkemizde de çok sevildi ve kısa sürede Türkiye'de önemli miktarda tüketiciye ulaştı" dedi.

Türkiye'nin yeniliklere daha açık olduğunu belirten Aras, "Türkiye, genç nüfusu ve yenilikleri hızla hayatına alan tüketicisi ile bizim için önemli bir potansiyel barındırıyor. Asus Sistem İş Birimi olarak mobil alana daha da odaklanmış yeni yapımız ve ZenFone 3 ailesi ile birlikte Türkiye'de yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Asus ZenFone 3 Özellikleri

Asus ZenFone 3, ilk olarak tasarımı ile dikkat çekiyor. Zira 2016 Computex Tasarım ve İnovasyon Ödülü'nü de alan akıllı telefon, önceki tasarımından farklı olarak metal kasa ile karşımıza çıkıyor. Doğadan ilham alınan tasarımıyla ön plana çıkan ZenFone 3, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile tüketiciyle buluşacak. Ön ve arka yüzünde çizilmelere karşı dayanıklı Gorilla Glass teknolojisi kullanılan ZenFone 3, 5.5 inç Full HD Super IPS+ ekranıyla da harika bir ekranla karşımıza çıkıyor. Siyah ve beyaz renk seçeneği bulunan telefonda, 16 megapiksellik PixelMaster 3.0 teknolojisine sahip bir kamera bulunuyor ve 4K UHD video çekme imkanı ile sınıfının en yüksek çözünürlüklü görüntülerini elinizin altına getiriyor.

Asus ZenFone 3 Laser Özellikleri

Asus ZenFone 3 Laser, adını ışık hızında lazer odaklama sistemi ile donatılan PixelMaster 3.0 kamerasından alıyor. Asus Zenfone 3'de bulunan 16 megapiksellik kameranın yerini 13 megapiksellik bir kamera almasına rağmen, Zenfone 3 Laser süper çözünürlük özelliği ile bunu 4 katına çıkarıyor ve karanlık ortamlarda bile kusursuz fotoğraflar elde etmenize imkan tanıyor. Kendisini sınıfında lider yapan 0.03 saniyede 1.5 metre lazer odaklamaya sahip özellik bulunan Zenfone 3 Laser, odaklama özelliğine sahip diğer telefonlardan 2 kat daha üstün olmasıyla dikkat çekiyor. 3-axis Video EIS özelliğine de sahip ZenFone 3 Laser, üç eksende de gerçekleşen hareketleri sürekli takip ediyor ve çekilen görüntülerde titremeye bağlı oluşabilecek bulanıklığı engelliyor.

Asus ZenFone 3 Max Özellikleri

Asus Zenfone 3 Max, adından da anlaşılacağı üzere maksimum batarya ve maksimum güç imkanı veriyor. 4.100 mAh'lik şarj kapasitesine sahip bataryasıyla ön plana çıkan akıllı telefon, son derece uzun süreli bir kullanım olanağı sağlıyor. 175 gram ağırlığında ve 8.3 mm inceliğinde olan ZenFone 3 Max, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline de getirilebiliyor. Asus Pixelmaster 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip ZenFone 3 Max, süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine de sahip. Bu bağlamda adını sonuna kadar hakettiğini söyleyebiliriz.

Asus ZenFone 3 Zoom Özellikleri

Asus ZenFone 3 Zoom akıllı telefonun ön plana çıkan özelliği ise 12 kata kadar zoom özelliğine sahip olması. SuperPixel teknolojili ZenFone 3 Zoom, rakiplerine göre ışığa 2.5 kat daha duyarlı bir kameraya sahip. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dünyanın en uzun 4K video çeken olma özelliğine sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Tek şarjda 6,4 saatlik 4K UHD video çekimine olanak sağlıyor. Uzak çekim için ideal bir kameraya sahip olan ZenFone 3 Zoom, sınıfının en yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da yüksek çözünürlüklü selfie çekimine imkan sağlıyor.

Evet, artık Asus ZenFone 3 ailesi Türkiye'de. ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Max ve ZenFone 3 tüm satış kanallarında takipçilerini bekliyor.

Asus ZenFone 3 Ailesi Fiyatları

ASUS tarafından yayınlanan basın bülteninde, ZenFone 3 Laser'ın fiyatı 1.299 TL, ZenFone 3 Max'in fiyatı 1.099 TL, ZenFone 3'ün satış fiyatı ise 1899 TL olarak belirlendi.

Asus ZenFone 3 Zoom'un çıkış tarihi ise Mart ayı olarak kararlaştırıldı.

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