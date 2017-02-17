Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı

Seçip kullanmak için 3 farklı model tanıtan Asus Zenfone 3 ailesinin arasına yeni bir üye daha geliyor. Bunu internete bugün sızdırılan Zenfone 3 Go detaylarından anlıyoruz.

Asus Zenfone 3 GO, 5 inçlik ekranı, Snapdragon 410 işlemcisi ve 2GB RAM donanımlarıyla son derece hesaplı bir giriş seviyesi akıllı telefon için özellikle gençlerin ilgisini çekebilir.

Asus Zenfone 3 GO Teknik Özellikleri

İtalyan yayın organı NotebookItalia'nın haberine göre, Zenfone 3 Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri internete sızdırıldı. Giriş seviyesi olarak sınıflandırılan Zenfone 3 Go;

-5 inç HD ekran

- Qualcomm Snapdragon 410 CPU

-2GB RAM

-16GB Dahili Bellek

-13MP Arka Kamera

-5MP Ön Kamera

-LED Flaş

-Çift Mikrofon

-Akıllı Ekolayzır

-Güçlü Ses Çıkışı

Yukarıda sıralanmış özelliklerle gençlerin ilgisini çekecek özelliklerle sahip olan cihazın, perakende satış fiyatının Avrupa'da 150 Euro civarında olacağı söyleniyor. Zenfone 3 Go'nu en çok tercih edilecek özelliğinin ses kalitesi olduğu konuşuluyor. İnternete düşen tanıtım posterinde de bu konu üzerinde özellikle durulmuş.

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