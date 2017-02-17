Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı
Seçip kullanmak için 3 farklı model tanıtan Asus Zenfone 3 ailesinin arasına yeni bir üye daha geliyor. Bunu internete bugün sızdırılan Zenfone 3 Go detaylarından anlıyoruz.
Asus Zenfone 3 GO, 5 inçlik ekranı, Snapdragon 410 işlemcisi ve 2GB RAM donanımlarıyla son derece hesaplı bir giriş seviyesi akıllı telefon için özellikle gençlerin ilgisini çekebilir.
Asus Zenfone 3 GO Teknik Özellikleri
İtalyan yayın organı NotebookItalia'nın haberine göre, Zenfone 3 Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri internete sızdırıldı. Giriş seviyesi olarak sınıflandırılan Zenfone 3 Go;
-5 inç HD ekran
- Qualcomm Snapdragon 410 CPU
-2GB RAM
-16GB Dahili Bellek
-13MP Arka Kamera
-5MP Ön Kamera
-LED Flaş
-Çift Mikrofon
-Akıllı Ekolayzır
-Güçlü Ses Çıkışı
Yukarıda sıralanmış özelliklerle gençlerin ilgisini çekecek özelliklerle sahip olan cihazın, perakende satış fiyatının Avrupa'da 150 Euro civarında olacağı söyleniyor. Zenfone 3 Go'nu en çok tercih edilecek özelliğinin ses kalitesi olduğu konuşuluyor. İnternete düşen tanıtım posterinde de bu konu üzerinde özellikle durulmuş.
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