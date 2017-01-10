Asus Zenfone 3 için Android 7 Nougat Güncellemesi Dağıtılmaya Başladı

CES 2017’de duyurduğu yeni ürünleri ile oldukça dikkat çeken Asus, var olan cihazlarını da tazelemeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya çıkan Zenfone 3 modeli için bir süredir beklenen Android 7 Nougat güncellemesi nihayet dağıtılmaya başladı.

İlk olarak Filipinler’de kullanıcıların kullanımına sunulan Android 7 Nougat güncellemesinin çok geçmeden diğer Asya ülkelerine ve oradan da Avrupa kıtasındaki Asus Zenfone 3 cihazlarına ulaşması bekleniyor. Böylelikle Mayıs’tan bu yana kullanıcı sayısı git gide artan Zenfone 3 modeli Android 7 Nougat sürümüne yükselmiş olacak.

Bu güncelleme ile Asus Zenfone 3 için önemli özellikler geliyor. Bilhassa iki yeni özellik kullanıcılar arasında heyecan yaratarak, son derece olumlu tepkiler aldı. Android 7 Nougat güncellemesi dahilinde gelen bu iki özellik çift pencere özelliği ve Doze Modu. Öncelikle çift pencere özelliğinden bahsetmek gerekirse, çift pencere desteği tek ekranda aynı anda iki farklı uygulamayı çalıştırabilmeyi mümkün kılıyor. Yani iki uygulama eş zamanlı olarak tek ekranda kullanılabilecek.

Doze Moduna gelecek olursak, Android cihaz kullanıcılarının en çok yakındığı durum olan bekleme süresince şarj tükenmesi, bu özellik ile ortadan kalkıyor. Doze Modu, telefonların kullanılmadığı zamanlarda şarj tüketiminde tasarruf sağlıyor. Somutlaştırmak gerekirse, Doze modunda şarj tüketiminin, neredeyse telefonun kapalı olması gibi olduğu belirtiliyor. Kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak birçok yeniliği ile Android 7 Nougat güncellemesinin çok yakında tüm Asus Zenfone 3 kullanıcıları ile buluşması bekleniyor.

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