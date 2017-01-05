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Asus ZenFone 3 Zoom Duyuruldu! Kamerasından Çok Bataryasıyla Konuşulacak

Asus ZenFone 3 Zoom

 Daha önce Asus ZenFone’ların kameraları özellikleriyle ön planda tutuluyordu. Ancak yeni duyurulan Asus ZenFone 3 Zoom, bataryası ile daha çok konuşulacak gibi duruyor.

Asus ZenFone 3 Zoom tam 5.000 mAh bataryaya sahip. ZenFone Zoom ailesinin son modeli olan cihaz, neredeyse piyasadaki power bank bataryalardan 2 misli uzun ömre sahip. Bataryasına bu kadar yüklenen Asus haliyle bazı özelliklerinden feragat etmek zorunda kalmış. Çift kamera ile donatılmış olan Asus ZenFone 3 Zoom, lenslerinden birinde 3X bir diğerinde 2.3X yakınlaştırma düzeni kullanıyor. Bu noktada cihazın kamera özelliklerinin etkileyici bir yenilik taşımadığını söylemek yanlış olmuyor. Bu yüzden ZenFone 3 Zoom kamerası için çok da heyecanlanmak gerekmiyor.

Asus ZenFone 3 Zoom Teknik Özellikleri

Asus ZenFone 3 Zoom

5.5-inç 1080p ekranı, Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisi ve Şubat ayında raflara yerleşmesi beklenen ZenFone 3 Zoom fotoğraf konusunda mobil cihazlarda bir adım geriye giden ancak batarya ve performans açısından benzerlerini geçen bir cihaz olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 

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Yazar: - 05.01.2017

Asus ZenFone 3 Zoom Duyuruldu! Kamerasından Çok Bataryasıyla Konuşulacak İçin Yorum Yaz

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