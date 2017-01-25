Asus ZenFone 4 Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz sene 17.5 milyon ZenFone serisi akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıklayan ASUS, 2017’de düşüş grafiğini tersine çevirmek istiyor. Hedeflenen 20 milyon akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesi, ZenFone 4 serilerinin gelmesiyle mümkün olabilir.

ASUS ZenFone 4 Çıkış Tarihi:

CES 2017 Fuarı’nda ZenFone 3 Zoom, Laser ve Max modellerini görücüye çıkaran ve 26 Ocak’ta Türkiye lansmanını gerçekleştirme hazırlıklarında olan ASUS, yeni nesil ZenFone serilerini (ZenFone 4) Mayıs ayında pazara sunabilir. Tayvan’ın telefon tedarik zinciri kaynaklarına göre ZenFone 4 çıkış tarihi Mayıs 2017 ancak ASUS resmi olarak açıklamada bulunmadıkça paylaşılan hiçbir bilgiye inanmamakta fayda var. Tabii ki önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde de (MWC 2017) - düşük ihtimal de olsa - cihazı görme şansımız var.

ASUS ZenFone 4 Teknik Özellikleri:

Geçtiğimiz ayın başında Çin sertifikalandırma sitesi TENAA’da görülen ASUS X00GD kod adlı cihaz beklenen ZenFone 4 serisi akıllı telefonlardan biri olabileceği bunlardan biri. Tabii ki beklenen teknik özelliklerin de (5.2 inç 720x1280 ekran, MediaTek MT6750 işlemci, 4850 mAh batarya, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera, 2GB modelinde 16GB; 3GB modelinde 32GB; 4GB modelinde 64GB depolama alanı, ön yüzde ana ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Android 7.0 Nougat işletim sistemi) paylaşılmasını buna katabiliriz.

Türkiye tarafında tanıtım tarihlerini oldukça geciktiren ASUS’un ZenFone 4 serileriyle akıllı telefon satış rakamını önemli ölçüde artıracağı tahmin ediliyor. 2015’de 20.5 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan şirket 2016’da 17.5 milyon ile yüzde 14.6’lık bir düşüş yaşamıştı.

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