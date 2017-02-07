Asus Zenfone 4'ün Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Geride bıraktığımız Consumer Electronics Show (CES) 2017 etkinliğinde Asus, Zenfone AR ve Zenfone 3 Zoom cihazlarını tanıtmıştı. Şirketin asıl merak edilen akıllı telefonu Zenfone 4’ün ise bu ayın sonunda gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak etkinliğin üç hafta öncesinden Asus Zenfone 4 teknik özellikleri hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

Asus Zenfone 4 bu kadar merak uyandıran bir akıllı telefon olunca, piyasaya sürülmeden önce telefon hakkında birçok spekülasyon yayıldı. Öncelikle Zenfone 4’ün 27 Şubat’ta yapılacak Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak olması da yalnızca bir ihtimal ancak Asus’un etkinlikte bu telefonu tanıtma ihtimali çok yüksek. Buna rağmen Zenfone 4’ün Mayıs ayında piyasaya sürüleceğine dair söylentiler de mevcut.

Etkinlik öncesinde sızdırılan bazı detaylara gelecek olursak, Asus Zenfone 4’ün Qualcomm Snapdragon 820 mobil işlemciye, en az 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bunlara ek olarak akıllı telefonunun 5.7 inç Quad HD ekrana sahip olduğu da ortaya atıldı. 21 Megapiksel arka ve 7 Megapiksel ön kamerası ile güçlü kamera özelliklerine sahip olan telefon, Android 7.0 Nougat yüklü olarak kullanıcılara gelecek. 27 Şubat günü Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tüm bu detayların kesinleştirilmesi bekleniyor.

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