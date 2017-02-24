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Asus ZenFone Ailesine, Canlı Yayın Yapan ASUS ZenFone Live'da Katılıyor

Asus ZenFone Ailesine, Canlı Yayın Yapan ASUS ZenFone Live'da Katıldı

Asus, selfie çekmeyi ve canlı yayın yapmayı sevenler için yeni ürünü ASUS ZenFone Live'ın özelliklerini açıkladı.

Yeni cihaz Gold, Rose Pink, Navy Black renkleriyle gelecek. Bu yeni ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cihazın teknik özellikleri oldukça göz doldururken, kaplandaki gürültüleri kesebilen stereo mikrofonları tercih edilebilirliğini artırıyor.

ASUS ZenFone Live

ASUS ZenFone Live (ZB501KL) Teknik Özellikleri

  • 5-inch HD IPS ekran ve TruVivid teknolojisi
  • Qualcomm Snapdragon 4 çekirdekli CPU
  • 2GB RAM
  • 16GB/32GB depolama
  • 128GB'a kadar microSD desteği
  • 13MP AF (oto fokus) arka kamera, f/2.0, LED Flash
  • 5MP AF ön kamera, f/2.2 aperture, 1.4µm pixel size, LED flaş
  • Dual-SIM
  • LTE
  • WiFi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, AVRCP, HID, PAN, OPP
  • GPS, A-GPS, GLONASS
  • 5 hoparlör
  • Stereo mikrofon
  • FM radio
  • Android 6.0 Marshmallow
  • ZenUI 3.5 kullanıcı arayüzü
  • 2,650mAh sabit batarya
  • 141.2 x 71.74 x 7.95 mm
  • 120 gram

ASUS ZenFone Live

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Yazar: - 24.02.2017

Asus ZenFone Ailesine, Canlı Yayın Yapan ASUS ZenFone Live'da Katılıyor İçin Yorum Yaz

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