Asus ZenFone Ailesine, Canlı Yayın Yapan ASUS ZenFone Live'da Katılıyor

Asus, selfie çekmeyi ve canlı yayın yapmayı sevenler için yeni ürünü ASUS ZenFone Live'ın özelliklerini açıkladı.

Yeni cihaz Gold, Rose Pink, Navy Black renkleriyle gelecek. Bu yeni ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cihazın teknik özellikleri oldukça göz doldururken, kaplandaki gürültüleri kesebilen stereo mikrofonları tercih edilebilirliğini artırıyor.

ASUS ZenFone Live (ZB501KL) Teknik Özellikleri

5-inch HD IPS ekran ve TruVivid teknolojisi

ve TruVivid teknolojisi Qualcomm Snapdragon 4 çekirdekli CPU

2GB RAM

16GB/32GB depolama

128GB'a kadar microSD desteği

desteği 13MP AF (oto fokus) arka kamera, f/2.0, LED Flash

5MP AF ön kamera, f/2.2 aperture, 1.4µm pixel size, LED flaş

Dual-SIM

LTE

WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, AVRCP, HID, PAN, OPP

GPS, A-GPS, GLONASS

5 hoparlör

Stereo mikrofon

FM radio

Android 6.0 Marshmallow

ZenUI 3.5 kullanıcı arayüzü

2,650mAh sabit batarya

141.2 x 71.74 x 7.95 mm

120 gram

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