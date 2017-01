Atari Tabancası Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

Hepimizin merak ettiği o soru bugüne kadar çokça cevaplanmıştı. Fakat Atari tabancası nasıl çalışır? sorusu bu sefer bütün ayrıntılarıyla ve ardından herhangi bir soru işareti kalmadan açıklandı.

Nintendo NES ile birlikte gelen bu tabancalar, ekrana doğrultuldukları zaman hareketi algılıyorlar ve tepki veriyorlardı. Özellikle Duck Hunt isimli oyunda sıkça kullandığımız bu tabancalar sayesinde, gerçekliğe bir adım daha yaklaşabiliyorduk. O zamanlar çok karmaşık olarak görünen; ancak açıklandığı zaman o kadar da karmaşık olmayan bu teknoloji için nihai bir açıklama geldi.

The 8-bit Guy isimli Youtube kanalı tarafından yayınlanan videoyla birlikte, bizlerin Atari tabancası dediği, gerçek ismi ise Nintendo Zapper olan cihazın çalışma sistemi tam olarak anlatıldı. Hazırlanan videoda önce Light Pen ismi verilen ve ekran üzerinde çizim yapmanızı sağlayan kalemler anlatılırken, ışığa duyarlı olan bu kalemlerin, ekrandaki pikselleri takip ederek, yer tespiti yaptıkları ve işlemciye bilgileri böyle gönderdikleri açıklandı.

Ardından sahneye Nintendo Zapper çıktı ve beklediğimiz açıklama yapıldı. Daha önce başka yerlerde de okuduğunuz gibi silahın çalışma mentalitesi oldukça basit:

Oyuncu tetiğe basmadan önce her şey renklidir. Tetiğe dokunduğu an her şey kararır ve yalnızca hedefin çevresi beyaz bir çerçeve ile donanır. Eğer fotodiyot o kadar karanlığın arasında, beyaz olan hedefi algılarsa (ışık yoğun olduğu için) farklı bir efekt ile beraber, size puan verir. Bu sırada yatay ve dikey nokta arasında kesişen beyaz renkteki hedefin ekrana yansıma süresi ile, cihazın tepkisi arasındaki zaman farkı ölçülüp, hedefin ıskalandığı mı, yoksa vurulduğu da anlaşılmış olur. Bu işlem aynı zamanda ekranda birden fazla hedef olduğunda, cihazın hangi hedefi vurduğunuzu algılamasını da sağlıyor. Tabii bu işlemler sırasında oyuncu hiç bir şeyin farkına varamıyor. Çünkü insan gözü hemen hemen 20 Hz hızındadır. Televizyon ise 50 Hz olduğu için insan gözü bu hıza yetişemeyip, aradaki geçişlerin farkına varamaz.

Eğer ekranda iki ya da daha fazla hedef varsa, yani Duck Hunt'taki gibi aynı anda iki ördek uçuyorsa ne olur? Bunun cevabı da bir hayli basit; bu sefer de oyun iki farklı alanı beyaz yapıyor ve sizin bu iki alana doğru silahınızı doğrultmanız isteniyor. Light Pen ve Zapper'ın çalışma şekillerinin tüm ayrıntılarını ve daha fazlasını ise hemen aşağıda yer alan videoda bulabilirsiniz:

