Atık Sular Araba Yakıtına Çevrildi

Su yönetim sistemleriyle ilgili projeler geliştiren Aquaila ve araba üreticisi SEAT bir araya gelerek, atık suların geri dönüştürülmesi üzerine bir projeye imza attılar ve bu sulardan yakıt yapmayı başardılar.

Life Metha-Morphosis ismiyle anılan bu projenin asıl amacı; atık sulardaki organik maddeleri kullanarak bioyakıt üretmek. Bu yolla üretilen CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ile araba motorlarını ateşlemek ve CO2 emisyonunu %80 oranında azaltmak mümkün. Evlerde, arabalarda hatta gemilerde kullanılmak üzere tasarlanan proje, atık sulardan elde edilen biometanı motorlarda veya ısıtmada kullanılabilecek seviyeye getirmek için çaba sarf ediyor. Bu proje de benzer temelle hazırlanan diğer projeler gibi anaerobik sindirim (AD) adı verilen bir süreçte, katı atıkları parçalamak için bakteri kullanılmasını gerektiriyor ve ortaya metan çıkarılmasını sağlıyor.

Atık su ile gazı ayıracak tesislerini de kuran ve bu yolla üretilen yakıtı kullanan arabalarının üretimini geliştirmek için çalışan iki şirket, ortaya çıkan yakıta dair ilginç bilgiler de verdiler. Ortalama 50,000 kişinin yaşadığı bir kasabanın atık sularının dönüştürülmesi ile bir arabanın 5 milyon kilometre yol alabileceğini söyleyen yetkililer, İspanya'da her yıl 4000 hektometre3 yani 1,5 milyon yüzme havuzu büyüklüğünde suyun da arıtıldığının altını çizdiler. Her gün, orta boy bir arıtma tesisi 10.000 m3 su arıtabilir ve 1000 m3 biyometan üretebilir. Bu da 150’den fazla otomobilin günde 100 km’den fazla yol yapması için yeterli olduğunu da belirttiler.

Avrupa Birliği tarafından kısa bir süre önce koyulan yakıt tüketimi sınırlarından da etkilenmeyen araba, SEAT'ın SEAT Leon TGI, SEAT Leon ST TGI, Seat Leon ST ve Seat Mii Ecofuel modelleri gibi Avrupa Birliği’nin Aralık ayında hava kirliliğini önlemek için büyük şehirlerde yürürlüğe koyduğu trafik kısıtlamalarından etkilenmeden trafiğe çıkabiliyor.

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