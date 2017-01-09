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Atomic Pinball Collection
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Atomic Pinball Collection

Atomic Pinball Collection İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection

Atomic Pinball Collection, pinball keyfini mobil cihazlarınıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 9 dakika önce

Atomic Pinball Collection klasik pinball eğlencesini mobil cihazlarınızda yaşamanıza olanak sağlayan bir mobil oyun olarak tanımlanabilir. 

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir pinball oyunu olan Atomic Pinball Collection'da Meksika temalı bir hikaye bizi bekliyor. Atomic Pinball Collection'da hırslı bir kahramanın yerine geçiyoruz ve çete patronları, zengin züppeler ve çeşitli rakiplerle yüzleşiyoruz. Bu rakipleri mağlup edebilemmiz için ise farklı görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Maceramızın bölüm sonu canavarı ise El Diablo.

Atomic Pinball Collection oyun yapısı olarak klasik bir pinball oyunu. Oyunda temel olarak masanın alt orta bölümündeki boşluğa topu düşürmeden hedefleri gerçekleştirmeye, en yüksek puanı kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli sürprizler de bizi bekliyor. Birden fazla topu aynı anda yönetirken elimiz ayağımıza dolaşabiliyor, ayrıca bir anda oyun masasını tavuklar basabiliyor. Bu nedenle reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız ve farklı durumlara hızlıca adapte olmamız gerekiyor.

Atomic Pinball Collection güzel görünen grafikleri kolay kontrollerle birleştiren bir mobil oyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Nena Innovation AB
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