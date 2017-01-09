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Atomic Pinball Collection
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Atomic Pinball Collection

(iOS)
Atomic Pinball Collection İndir Hemen İndir

115 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection
Atomic Pinball Collection

Atomic Pinball Collection ile pinball heyecanı mobil cihazlarınızda

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Atomic Pinball Collection basit bir şekilde oynanabilen, buna rağmen bolca heyecan sunabilen bir mobil pinball oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir pinball oyunu olan Atomic Pinball Collection'da bizi ilginç temalara sahip pinball masaları bekliyor. Oyunda Meksika'da geçen bir hikaye işleniyor ve biz çete üyelerine, pskopatlara ve zengin züppelere karşı savaşan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu düşmanlarımızı mağlup edebilmek için de belirlenen hedefleri tamamlamamız gerekiyor. En sonunda ise El Diablo ile yüzleşerek kozlarımızı paylaşıyoruz.

Atomic Pinball Collection'da sürprizlerle dolu bir oyun yapısı mevcut. Oyundaki temel amacımız pinball topunu alt bölümdeki boşluğa düşürmeden görevleri tamamlamak ve en yüksek puanı yakalamak. Toplu yönlendirmek için alt bölümdeki sağ ve sola yerleştirilmiş kanatları kullanıyoruz ve bu kanatlarla topu yukarı doğru fırlatıyoruz. Fakat oyunda her an yeni olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kimi zaman ekstra toplar oyun masasında dikkatimizi dağıtırken bir anda masayı tavuklar basabiliyor. Bu nedenle reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız önem kazanmakta.

Atomic Pinball Collection'ı oynamak oldukça basit; fakat yüksek puan yapmak bir hayli zor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Nena Innovation AB
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