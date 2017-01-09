Atomic Pinball Collection basit bir şekilde oynanabilen, buna rağmen bolca heyecan sunabilen bir mobil pinball oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir pinball oyunu olan Atomic Pinball Collection'da bizi ilginç temalara sahip pinball masaları bekliyor. Oyunda Meksika'da geçen bir hikaye işleniyor ve biz çete üyelerine, pskopatlara ve zengin züppelere karşı savaşan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu düşmanlarımızı mağlup edebilmek için de belirlenen hedefleri tamamlamamız gerekiyor. En sonunda ise El Diablo ile yüzleşerek kozlarımızı paylaşıyoruz.

Atomic Pinball Collection'da sürprizlerle dolu bir oyun yapısı mevcut. Oyundaki temel amacımız pinball topunu alt bölümdeki boşluğa düşürmeden görevleri tamamlamak ve en yüksek puanı yakalamak. Toplu yönlendirmek için alt bölümdeki sağ ve sola yerleştirilmiş kanatları kullanıyoruz ve bu kanatlarla topu yukarı doğru fırlatıyoruz. Fakat oyunda her an yeni olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kimi zaman ekstra toplar oyun masasında dikkatimizi dağıtırken bir anda masayı tavuklar basabiliyor. Bu nedenle reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanmamız önem kazanmakta.

Atomic Pinball Collection'ı oynamak oldukça basit; fakat yüksek puan yapmak bir hayli zor.