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Atomic Super Lander
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Atomic Super Lander

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Atomic Super Lander
Atomic Super Lander
Atomic Super Lander
Atomic Super Lander
Atomic Super Lander

Uzayın zorlu şartlarına uyum sağlamalı ve imkansız görevlerin üstesinden gelmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Uzayın zorlu şartlarında geçen bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Atomic Super Lander, birbirinden zorlu görevleriyle dikkat çekiyor. İnsanlığın hayatta kalması için mücadele verdiğimiz oyunda uzayın zorlu şartlarında görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

Basit oynanışa sahip bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Atomic Super Lander, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunudur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Atomic Super Lander ile tehlikeli yolculuklara çıkıyor ve insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Farklı mekaniklerin de yer aldığı oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve sürekli olarak düşünüyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okumanıza yardımcı olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak skor tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Kolay kontrolleri ve farklı temasıyla Atomic Super Lander sizleri bekliyor.

Renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle karşımıza çıkan Atomic Super Lander'da yerçekimsiz ortamda ilerliyorsunuz. Son derece başarılı bir şekilde kurgulanan oyunda işiniz de bir hayli zor. Kilitli kapıları açmalı ve parkurun sonuna kadar başarıyla ulaşmalısınız. Atomic Super Lander oyununu mutlaka denemelisiniz.

Atomic Super Lander oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Crescent Moon Games
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