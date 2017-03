Attack Your Friends, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Dünyayı fethetmeye çalıştığınız bir oyun olan Attack Your Friends'de arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir kart tabanlı strateji oyunu olan Attack Your Friends, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda ülkeleri fethetmeye ve her seferinde en iyi hamleyi yapmaya çalışıyorsunuz. Stratejik bilginizi sonuna kadar test edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla ittifak da kurabiliyorsunuz. Kart koleksiyonunuzu çoğaltarak daha güçlü bir hale bürünüyor ve rakipleriniiz daha kolay geçiyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda low poly tarzı grafikler de yer alıyor. Diğer oyuncularla sohbet de edebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz Attack Your Friends'ı mutlaka denemelisiniz.

Son derece dikkatli olmanızı gerektiren oyunda farklı ekipmanları kullanabiliyorsunuz. Farkli iklim şartlarında mücadeleler gerçekleştirebiliyor ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Eğer savaş oyunlarını seviyorsanız Attack Your Friends'i mutlaka denemeniz gerekiyor. Kolay oynanışı ve düşünce gerektiren mücadeleleriyle Attack Your Friends sizleri bekliyor.

Attack Your Friends oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.