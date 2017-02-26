AUS Terimler Sözlüğü
Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan kelime ve terimlerin ne anlama geldiğini öğrenin.
AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Terimler Sözlüğü, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanmış bir rehber uygulama. Akıllı Ulaştırma Sistemleri’nde ortak bir dilin oluşturulması, AUS dilinin yaygınlaşması amacıyla hazırlanmış resmi nitelikli bir sözlük uygulaması.
Hem çevrimiçi hem de internetsiz (ilk yükleme işleminden sonra) kullanılabilen AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Terimler Sözlüğü uygulamasında AUS dilinde en çok kullanılan kelime ve terimlerin Türkçe açıklamaları, Türkçe ve İngilizce karşılıkları kategorize edilmiş şekilde yer alıyor. Dilerseniz arama fonksiyonuyla anlamını merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz kelime veya terime daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.
Not: Uygulamayı çevrimdışı kullanabilmek için Ayarlar – Güncellemeleri Al seçeneğini kapatmak gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
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