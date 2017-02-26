?     Geri Bildirim
AUS Terimler Sözlüğü
TamindirMobilYardımcı AraçlarAUS Terimler Sözlüğü - Android İçin Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulaması

AUS Terimler Sözlüğü

AUS Terimler Sözlüğü İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
AUS Terimler Sözlüğü
AUS Terimler Sözlüğü
AUS Terimler Sözlüğü
AUS Terimler Sözlüğü

Akıllı Ulaşım Sistemleri'nde kullanılan kelime ve terimlerin ne anlama geldiğini öğrenin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Terimler Sözlüğü, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanmış bir rehber uygulama. Akıllı Ulaştırma Sistemleri’nde ortak bir dilin oluşturulması, AUS dilinin yaygınlaşması amacıyla hazırlanmış resmi nitelikli bir sözlük uygulaması.

Hem çevrimiçi hem de internetsiz (ilk yükleme işleminden sonra) kullanılabilen AUS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Terimler Sözlüğü uygulamasında AUS dilinde en çok kullanılan kelime ve terimlerin Türkçe açıklamaları, Türkçe ve İngilizce karşılıkları kategorize edilmiş şekilde yer alıyor. Dilerseniz arama fonksiyonuyla anlamını merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz kelime veya terime daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.

Not: Uygulamayı çevrimdışı kullanabilmek için Ayarlar – Güncellemeleri Al seçeneğini kapatmak gerekiyor.

AUS Terimler Sözlüğü için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
AUS Terimler Sözlüğü QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play
    Google PlayAndroid İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. Psiphon
    PsiphonAndroid için VPN Uygulaması
  4. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  5. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması