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Automatic Call Recorder Pro
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Automatic Call Recorder Pro

Automatic Call Recorder Pro İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Automatic Call Recorder Pro
Automatic Call Recorder Pro
Automatic Call Recorder Pro
Automatic Call Recorder Pro
Automatic Call Recorder Pro

Automatic Call Recorder Pro uygulaması ile Android cihazlarınızdan telefon görüşmelerinizi kayıt altına alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 5 dakika önce

Automatic Call Recorder Pro uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan telefon görüşmelerinizi kayıt altına alabilirsiniz.

Konferans görüşmeleri, röportajlar ve diğer telefon görüşmelerinizi kaydetmek ve sonrasında bunlara erişmek istiyorsanız, Automatic Call Recorder Pro uygulamasını deneyebilirsiniz. Yapacağınız telefon görüşmelerinde hangi kişilerle olan görüşmelerinizi kaydedebileceğinizi dahi ayarlayabilmenize olanak sağlayan uygulamada varsayılan olarak her şeyi kaydet seçeneği bulunuyor. Bunun dışında kaydedilecek kişiler haricindeki hiçbir aramayı kaydetme ve önceden ayarladığınız kişiler haricindeki tüm aramaları kaydet seçenekleri de sunuluyor. Ücretsiz olarak yayınlanan sürümde sadece bu seçenekleri kullanabiliyorsunuz, fakat Pro sürümünde ise belirli kişilerden gelen aramaları kaydedebilme şansına da sahip oluyorsunuz.

Adından da anlaşılacağı üzere ek olarak hiçbir tuşa basmanıza gerek kalmadan, otomatik olarak arama kaydı yapan uygulamada kaydedilen görüşmelerinizi dinleme, paylaşma ve not ekleme gibi seçenekleriniz de bulunuyor. Uygulamayı beğendiyseniz ve diğer tüm özelliklerden faydalanmak istiyorsanız Automatic Call Recorder Pro sürümünü satın alabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Appliqato
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