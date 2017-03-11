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Avalanche
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Avalanche

Avalanche İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Avalanche
Avalanche
Avalanche
Avalanche
Avalanche

Avalanche'da düşen çığdan kaçmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Avalanche hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip olan bir mobil kayak oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Avalanche'de düşmekte olan çığdan kaçmaya çalışan kahramanları yönetiyoruz. Dağın tepesinden düşen çığ hızla ilerlerken dağın yamacından aşağıya doğru kaymamamız, yolumuzun üzerindeki engellere takılmadan yol almaya devam etmemiz gerekiyor.

Avalanche'da reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanamazsak başarısız oluyor ve çığ altında kalıyoruz. Karşımıza ağaçlar çıkıyor; ayrıca diğe kayakçılar da bizimle çığdan kaçıyor. Neyse ki oyun kolay kontrollere sahip. Kahramanımızı yönlendirmek için tek parmağımız yeterli olmakta. Bu sayede oyunu otobüs, metro veya tren yolculuklarında rahatça oynayabiliyorsunuz.

Avalanche, Minecraft benzeri retro tarzda grafiklere sahip olan bir mobil oyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
HeroCraft Ltd
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