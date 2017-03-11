Avalanche hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip olan bir mobil kayak oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Avalanche'de düşmekte olan çığdan kaçmaya çalışan kahramanları yönetiyoruz. Dağın tepesinden düşen çığ hızla ilerlerken dağın yamacından aşağıya doğru kaymamamız, yolumuzun üzerindeki engellere takılmadan yol almaya devam etmemiz gerekiyor.

Avalanche'da reflekslerimizi etkili bir şekilde kullanamazsak başarısız oluyor ve çığ altında kalıyoruz. Karşımıza ağaçlar çıkıyor; ayrıca diğe kayakçılar da bizimle çığdan kaçıyor. Neyse ki oyun kolay kontrollere sahip. Kahramanımızı yönlendirmek için tek parmağımız yeterli olmakta. Bu sayede oyunu otobüs, metro veya tren yolculuklarında rahatça oynayabiliyorsunuz.

Avalanche, Minecraft benzeri retro tarzda grafiklere sahip olan bir mobil oyun.