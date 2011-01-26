Avant Browser kullanıcılara aynı anda birden çok web sitesini gezmelerini sağlarken bütün istenmeyen pop-up pencerelerini ve flash eklentilerini otomatik olarak engelleyen bir internet tarıyıcısı. Entegre temizleyicisi ile kullanıcılara tüm özel bilgilerini ve kalıntıları temizlemesine yardımcı olan bu program güçlü bir alternatif olarak göze çarpıyor.

İçerdiği arama motorları ile kullanıcıların resim, grup, dosya, şarkı sözü ve haber gibi internette çok aranan şeylere daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor. Flash medya, resim, video, ses ve ActiveX komponenti gibi dosyaların yüklenmelerini engelleyebilme özelliği ile kullanıcıların bant genişliğini istedikleri gibi kullanabilme imakanını veren tarayıcı böylece çok hızlı gezinti olanağı sağlıyor.

Tarayıcının bazı özellikleri ise şöyle;

Çevrimiçi Profil Deposu

Kullanıcının yer imlerini, ayarlarını çevrimiçi hesabında saklayarak istenildiği zaman farklı yerlerden aynı profile sahip olmalarını sağlıyor.

RSS Okuyucusu

Kullanıcılara RSS/ATOM beslemelerini okumalarına izin veriyor, tıpkı web sayfalarını gezer gibi. Kullanıcılar favori beslemeleri isterlerse yer imi olarak saklayabiliyor.

Otomatik Doldurma

Kullanıcıların web şifrelerini hatırlamalarına yardımcı olarak formları dolduruyor.

Fare Hareketleri

Fare hareketleriyle kullanıcılara sık yaptıkları gezinti operasyonlarını yapmalarını sağlıyor.

Popup/Reklam Engelleyici

Kolaylıkla istenmeyen reklam ve pop-up pencerelerini otomatik olarak engelliyor ve bant kullanımı en aza indiriyor.

Özel İçeriği Koruyor

Kullanıcıların özel bilgilerini gezilen sayfaların en ince kırıntısına kadar temizleyerek koruyor. Girilen URL'ler, otomatik tamamlamalar, çerezler, geçmiş, geçici internet dosyaları vs.

Donma va Kasılmaları Engelliyor

Giderek yaygınlaşan Ajax teknolojisinin sebep olduğu kasılma, çökme ve donmalar engelleniyor.

Düşük İşlemci Kullanımı

Çok işlemcili yapısıyla internet hızını artıran tarayıcı işlemciyi yormadan çalışıyor.