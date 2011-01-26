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Avant Browser
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Avant Browser

2017.2
Avant Browser İndir Hemen İndir

4.4 MB
Editör Puanı: 4/5
4

12 Kullanıcı: 4.1/5

4.1
Özgür Çınardalı Son güncelleme 4 saat önce

Avant Browser kullanıcılara aynı anda birden çok web sitesini gezmelerini sağlarken bütün istenmeyen pop-up pencerelerini ve flash eklentilerini otomatik olarak engelleyen bir internet tarıyıcısı. Entegre temizleyicisi ile kullanıcılara tüm özel bilgilerini ve kalıntıları temizlemesine yardımcı olan bu program güçlü bir alternatif olarak göze çarpıyor.

İçerdiği arama motorları ile kullanıcıların resim, grup, dosya, şarkı sözü ve haber gibi internette çok aranan şeylere daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor. Flash medya, resim, video, ses ve ActiveX komponenti gibi dosyaların yüklenmelerini engelleyebilme özelliği ile kullanıcıların bant genişliğini istedikleri gibi kullanabilme imakanını veren tarayıcı böylece çok hızlı gezinti olanağı sağlıyor.

Tarayıcının bazı özellikleri ise şöyle;

Çevrimiçi Profil Deposu
Kullanıcının yer imlerini, ayarlarını çevrimiçi hesabında saklayarak istenildiği zaman farklı yerlerden aynı profile sahip olmalarını sağlıyor.

RSS Okuyucusu
Kullanıcılara RSS/ATOM beslemelerini okumalarına izin veriyor, tıpkı web sayfalarını gezer gibi. Kullanıcılar favori beslemeleri isterlerse yer imi olarak saklayabiliyor.

Otomatik Doldurma
Kullanıcıların web şifrelerini hatırlamalarına yardımcı olarak formları dolduruyor.

Fare Hareketleri
Fare hareketleriyle kullanıcılara sık yaptıkları gezinti operasyonlarını yapmalarını sağlıyor.

Popup/Reklam Engelleyici
Kolaylıkla istenmeyen reklam ve pop-up pencerelerini otomatik olarak engelliyor ve bant kullanımı en aza indiriyor.

Özel İçeriği Koruyor
Kullanıcıların özel bilgilerini gezilen sayfaların en ince kırıntısına kadar temizleyerek koruyor. Girilen URL'ler, otomatik tamamlamalar, çerezler, geçmiş, geçici internet dosyaları vs.

Donma va Kasılmaları Engelliyor
Giderek yaygınlaşan Ajax teknolojisinin sebep olduğu kasılma, çökme ve donmalar engelleniyor.

Düşük İşlemci Kullanımı
Çok işlemcili yapısıyla internet hızını artıran tarayıcı işlemciyi yormadan çalışıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
11 / 52,313
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Avant Force

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