Avant Browser2017.2
Avant Browser kullanıcılara aynı anda birden çok web sitesini gezmelerini sağlarken bütün istenmeyen pop-up pencerelerini ve flash eklentilerini otomatik olarak engelleyen bir internet tarıyıcısı. Entegre temizleyicisi ile kullanıcılara tüm özel bilgilerini ve kalıntıları temizlemesine yardımcı olan bu program güçlü bir alternatif olarak göze çarpıyor.
İçerdiği arama motorları ile kullanıcıların resim, grup, dosya, şarkı sözü ve haber gibi internette çok aranan şeylere daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor. Flash medya, resim, video, ses ve ActiveX komponenti gibi dosyaların yüklenmelerini engelleyebilme özelliği ile kullanıcıların bant genişliğini istedikleri gibi kullanabilme imakanını veren tarayıcı böylece çok hızlı gezinti olanağı sağlıyor.
Tarayıcının bazı özellikleri ise şöyle;
Çevrimiçi Profil Deposu
Kullanıcının yer imlerini, ayarlarını çevrimiçi hesabında saklayarak istenildiği zaman farklı yerlerden aynı profile sahip olmalarını sağlıyor.
RSS Okuyucusu
Kullanıcılara RSS/ATOM beslemelerini okumalarına izin veriyor, tıpkı web sayfalarını gezer gibi. Kullanıcılar favori beslemeleri isterlerse yer imi olarak saklayabiliyor.
Otomatik Doldurma
Kullanıcıların web şifrelerini hatırlamalarına yardımcı olarak formları dolduruyor.
Fare Hareketleri
Fare hareketleriyle kullanıcılara sık yaptıkları gezinti operasyonlarını yapmalarını sağlıyor.
Popup/Reklam Engelleyici
Kolaylıkla istenmeyen reklam ve pop-up pencerelerini otomatik olarak engelliyor ve bant kullanımı en aza indiriyor.
Özel İçeriği Koruyor
Kullanıcıların özel bilgilerini gezilen sayfaların en ince kırıntısına kadar temizleyerek koruyor. Girilen URL'ler, otomatik tamamlamalar, çerezler, geçmiş, geçici internet dosyaları vs.
Donma va Kasılmaları Engelliyor
Giderek yaygınlaşan Ajax teknolojisinin sebep olduğu kasılma, çökme ve donmalar engelleniyor.
Düşük İşlemci Kullanımı
Çok işlemcili yapısıyla internet hızını artıran tarayıcı işlemciyi yormadan çalışıyor.
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5- Avant Browser 2014.7 için WiggeDDog dedi ki;
Arkadaşlar KAÇ MB Ona göre indircem programı 466 mb ise indirmem.Artı Yönleri: Flash'dan iyi açıyor. Eksi Yönleri: YOK
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5- Avant Browser 2013 Build 117 için Ziyaretçi dedi ki;
cok işime yardı teşekürler flash uygulamalarını explorerdan iyi açıyoArtı Yönleri: flash uyumu Eksi Yönleri: göremedim
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4- Avant Browser 2013 Build 23 için patlakhaber dedi ki;
işim gereği 7. tarayıcı lazımdı. bunu kullanacağım. teşekkürler. tamindir.
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2- Avant Browser 2013 Build 17 için mgemici dedi ki;
ie kullananlara alternatif bir tarayıcı olur sadece
övülecek bir yanı yok.Artı Yönleri: ie eklentilerini kullanabilme Eksi Yönleri: Add-ons olarak hiç bir eklentisi yok, kişileştirme çok kısıtlı, userscriptler çalışmıyor
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Avant Browser 2012 Build 171 için ahartavi dedi ki;
Acaba kullanıcı arkadaşlar bize OPERA, FİREFOX ve CROME ile kıyasını yapmış olan varmı? CROME nin hızına rakip olurmu?
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Cevap yazan: berat bayramYandex.browser hepsini tek geçer.26 Şubat 2013 Salı - 16:46:29 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 11 / 52,313
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Avant Force
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