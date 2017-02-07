Avast Antivirüs Yazılımlarının 2017 Sürümleri Çıktı, Yenilikler Burada

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan antivirüs çözümlerinden olan Avast güvenlik yazılımları güncellendi ve 2017 sürümlerine yükseltildi. Avast Free Antivirus, Avast Internet Security, Avast Pro Antivirus ve Avast Premier yazılımları artık AVG virüs analiz motorunun da gücünü arkasına alıyor. Avast, güvenlik yazılımlarının 2017 sürümleriyle birlikte AVG virüs analiz sisteminin yeteneklerini kendi virüs analiz sisteminin yetenekleriyle birleştiriyor. Bu sayede kullanıcılara daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunulmakta.

Avast ve Tamindir İşbirliğiyle Hediyeler Sizleri Bekliyor

Avast, 2017 model güvenlik yazılımlarında daha sık karşımıza çıkmaya başlayan fidye yazılımlarına karşı özel tedbirler alıyor, virüs tanımlama işlemlerini daha etkili ve hızlı hale getiriyor, ek güvenlik önlemleri ve sahip olduğu kullanışlı araçlarla güvenlik açıklarının ortaya çıkmasını ve bu açıklardan faydalanılmasını engelliyor.

Avast, 2017 sürümleri ile birlikte güvenlik yazılımlarına yeni özellikler eklerken mevcut özellikleri geliştiriyor. Bu yazılımların sahip olduğu bazı özellikler de ad değiştirerek karşımıza çıkmakta. Avast'ın ücretsiz ve premium antivirüs çözümlerini kapsayan yenilikler ve geliştirmeler şu şekilde listelenmekte:

Geliştirilen CyberCapture

Avast antivirüs yazılımlarının virüs tespit etme ve temizleme mekanizmalarının bel kemiğini oluşturan CyberCapture artık daha hızlı bir şekilde virüsleri tanımlayabiliyor. Bulut tabanlı virüs analiz sistemi sayesinde yeni virüslerden korunmak için yerel virüs tanımlama veritabanını güncelleme derdinden kurtuluyorsunuz.

Daha Yüksek Performans Sunan Oyun Modu

Avast güvenlik yazılımlrının içinde yer alan oyun modu, bilgisayarınızda çalışan oyunları otomatik olarak algılayarak oyunlar sırasında Avast bildirimlerini kapatıyor, buna ek olarak Windows güncellemeleri de oyunlar sırasında durduruluyor. Sistem kaynaklarınız oyunlar öncelikli olacak şekilde yapılandırılıyor ve oyunda bilgisayarınızla yakalayabileceğiiz en yüksek performansı yakalayabiliyorsunuz.

Yeni Behavior Shield

Bu yeni gerçek zamanlı koruma kalkanı fidye yazılımları hedef alınarak geliştirilmiş. Bilindiği üzere fidye yazılımları bilgisayarınıza bulaştıktan sonra bilgisayarınızı kilitleyerek kullanılamaz hale getirebiliyor. Behavior Shield bilgisayarınızı sürekli izleyerek bu tür yazılımların bilgisayarınıza zarar vermesini engelliyor. Keylogger gibi şifrelerinizi ve hesap bilgilerinizi çalan casus yazılımlar da Behavior Shield tarafından durdurulabilmekte.

Geliştirilmiş Ağ Güvenliği

Avast güvenlik yazılımlarının önceki sürümlerinde ağ koruması adına sahip olan araç, Wi-Fi Inspector adını alıyor. Bu araç sayesinde kablosuz ağınıza izinsiz erişim yapılmasını engelleyebiliyor, ağınıza yeni bir cihaz bağlandığında bildirimler alarak haberdar olabiliyorsunuz.

Geliştirilmiş Şifre Kasası

Avast'ın şifrelerinizi kriptolayarak saklayan şifre kasası yapılan güncellemeyle şifrelerinizi daha kolay yönetmenize imkan veriyor.

Yeni Pasif Mod

Bu ilginç mod, bilgisayarınızda Avast yazılımlarının haricinde ek bir güvenlik yazılımı kullanmak isterseniz işe yarıyor. Bu sayede aynı anda 2 güvenlik yazılımını kullanabilmektesiniz. Pasif mod hangi durumda hangi çözümü kullanmak istediğinizi seçmenizi sağlıyor. Mod sayesinde bilgisayarınızdan güvenlik yazılımlarını kaldırmadan yeni yazılımları kullanma imkanına sahip oluyorsunuz ve birden fazla güvenlik yazılımı çalışırken bilgisayarınızın kilitlenmesini engelliyorsunuz.

Güncellenen Avast güvenlik yazılımlarını bu bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz: