Avast Internet Security eğer bilgisayarınıza kapsamlı bir virüs koruması sağlamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir antivirüs programı.

Bilgisayarınızı hem yerel tehditlerden hem de online tehditlerden korumak üzere tasarlanmış Avast Internet Security sisteminizi gerçek zamanlı olarak izliyor ve zararlı yazılımları, şüpheli işlemleri tespit ederek virüs temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Avast Internet Security, artık virüs tanımlama konusunda daha da yetenekli; çünkü yazılıma AVG virüs analiz motoru da entegre ediliyor. Bu sayede genel güvenlik seviyesi yukarı çekiliyor.

Avast Internet Security'nin virüs analiz yöntemi bulut bilişimin nimetlerinden faydalanıyor. Artık virüs taramaları bulut sistem üzerinde yapılıyor. Bu sayede işlemciniz ve RAM'iniz çok daha az seviyede kullanılıyor. Sonuçta bilgisayarınız uygulamaları çalıştırabilmek için daha fazla sistem kaynağına sahip oluyor. Ayrıca antivirüs yazılımınızın virüs tanımlama veritabanını güncelleme derdi ortadan kalkıyor. Bu sayede yeni ortaya çıkan tehditler anında tespit edilebiliyor.

Avast Internet Security farklı elementlerden oluşmakta. Dilerseniz Avast Internet Security'nin özelliklerine kısaca göz atalım:

Güvenlik Duvarı

Avast Internet Security'nin Avast Free Antivirüs ve Avast Antivirüs Pro'dan en büyük farkı bu özelliği. Avast Internet Security bu özellik sayesinde bilgisayarınıza gelen ve bilgisayarınızdan dışarı giden verileri sürekli analiz ediyor ve hackerların bilgisayarınıza izinsiz erişim yapmasını engelleyebiliyor.

Secure DNS

Kişisel bilgilerinizi çalmak isteyen hackerlar DNS ayarlarınızı değiştirebiliyorlar ve bu sayede sizi sahte sitelere yönlendirerek hesap bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar. Avast Internet Security'nin Secure DNS özelliğiyle kullanıcıların DNS sunucusu ve bilgisayarları arasındaki veri trafiği kriptolanıyor ve dolandırıcılık girişimleri önlenebiliyor.

Sandbox

Bu araç sayesinde güvenli olup olmadığınız bir dosyayı sanal bir alan içerisinde çalıştırabiliyor, zararlı olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Eğer dosya güvenliyse bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Eğer dosya tehdit içeriyorsa bu tehditten bilgisayarınıza zarar vermeden haberdar olabiliyorsunuz.

Behaviour Shield

Avast Internet Security'nin yeni özelliği olan Behaviour Shield gerçek zamanlı olarak bilgisayarınızda çalışan uygulamaları analiz ediyor. Behaviour Shield, bilgisayarınızı kilitleyerek kullanılmaz hale getiren fidye yazılımlarının ve hesap bilgilerinizi ve şifrelerinizi çalan casus yazılımlar gibi zararlıların tespit edilmesini ve durdurulmasını sağlıyor.

CyberCapture

Avast Internet Security'nin virüs tanımlama ve temizleme sisteminin bel kemiği olan bu özellik virüslerin bulut sistem üzerinde tanımlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede bilgisayarınıza antivirüs veritabanı indirme derdinden kurtuluyor, en yeni tehditlere karşı anında koruma sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza virüs tanımlama veritabanı güncellemesi indirmeden sürekli güncel olan bulut virüs tanımlama veritabanından faydalanabiliyorsunuz. Geliştirilen CyberCapture artık çok daha hızlı bir şekilde virüsleri tanımlayabiliyor; böylece virüsler daha çabuk izole ediliyor ve bilgisayarınıza zarar vermeleri engelleniyor.

Gelişmiş Oyun Modu

Eğer oyun oynamak sizin önceliğinizse Avast Internet Security'un oyun modu hoşunuza gidecektir. Bu mod sayesinde çalışan oyunlar otomatik olarak algılanıyor ve sistem kaynaklarınız oyunlara ayrlıyor. Avast bildirimleri ve Windows güncellemeleri oyun modunda durduruluyor, bu sayede oyun oynarken rahatsız edilmiyorsunuz.

Avast Wi-Fi Inspector



Avast Internet Security işinizde veya evinizde kullandığınız yerel ağınızı sürekli denetlemenizi mümkün kılıyor. Bu sayede internetinizin kaçak kullanılmasını, ağınıza sızılarak kişisel bilgilerinizin çalınmasını önleyebiliyorsunuz. Avast Internet Security ağınızı analiz ederek bağlı cihazları listeleyebiliyor, yeni bir cihaz ağınıza katıldığında size bildirim gönderebiliyor.

SafeZone İnternet Tarayıcısı

Avast Internet Security ile birlikte kullanıcılara sunulan bu güvenli interent tarayıcısı bankacılık ve alışveriş işlemlerinizi güvenle yürütmenize imkan verebilmesinin yanında günlük ihtiyaçlarınızıı da karşılıyor. SafeZone alışveriş ve bankacılık sitelerinde verilerinize dış müdahale yapılmasını engelliyor, YouTube üzerinden vidoe indirmenize yardımcı oluyor ve reklam engelleme aracıyla birlikte geliyor.

Avast Browser Cleanup

Bu araç internet tarayıcılarınızı varsayılan ayarlarına döndürmenizi mümkün kılıyor. Ana sayfanızı ve arama motorunuzu değiştiren eklentilerden ve araç çubuklarından Avast Browser Cleanup ile kolayca kurtulabiliyorsunuz.

HTTPS Analizi

Avast Internet Security ziyaret ettiğiniz HTTPS protokolüne sahip siteleri analiz ederek tehlikelere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı değerlendirme yapabiliyor. Bankacılık siteleri ve sahip oldukları sertifikalar araştırılıyor ve beyaz listeler oluşturuluyır. Bu sayede dolandırıcılıklardan korunabiliyorsunuz.

Avast Şifre Kasası

Bu araç sayesinde size özel bir şifre kasası oluşturabiliyor ve bütün şifrelerinizi bu kasada güvenle saklayabiliyorsunuz. Kriptolanan kasaya belirleyeceğiniz ana şifreyle erişebiliyorsunuz. İnternet sitelerine girdiğinizde de her seferinde şifre girme derdinden kurtuluyorsunuz ve şifrelerinizin çalınmasının önüne geçebiliyorsunuz.

Pasif Mod

Eğer Avast'ın yanında 2. bir güvenlik yazılımını kullanmak isterseniz bu mod işinize yarayabilir. Pasif mod bilgisayarınızda aynı anda birden fazla güvenlik yazılımının çalıştırılmasını mümkün kılıyor.