Avast Internet Security17.1.2286
İnternet Ortamında Karşılaşabileceğiniz Her Türlü Tehlikeye Karşı Sizleri Koruyacak Gelişmiş ve Etkili Bir Güvenlik Yazılımı.
Avast Internet Security eğer bilgisayarınıza kapsamlı bir virüs koruması sağlamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir antivirüs programı.
Bilgisayarınızı hem yerel tehditlerden hem de online tehditlerden korumak üzere tasarlanmış Avast Internet Security sisteminizi gerçek zamanlı olarak izliyor ve zararlı yazılımları, şüpheli işlemleri tespit ederek virüs temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Avast Internet Security, artık virüs tanımlama konusunda daha da yetenekli; çünkü yazılıma AVG virüs analiz motoru da entegre ediliyor. Bu sayede genel güvenlik seviyesi yukarı çekiliyor.
Avast Internet Security'nin virüs analiz yöntemi bulut bilişimin nimetlerinden faydalanıyor. Artık virüs taramaları bulut sistem üzerinde yapılıyor. Bu sayede işlemciniz ve RAM'iniz çok daha az seviyede kullanılıyor. Sonuçta bilgisayarınız uygulamaları çalıştırabilmek için daha fazla sistem kaynağına sahip oluyor. Ayrıca antivirüs yazılımınızın virüs tanımlama veritabanını güncelleme derdi ortadan kalkıyor. Bu sayede yeni ortaya çıkan tehditler anında tespit edilebiliyor.
Avast Internet Security farklı elementlerden oluşmakta. Dilerseniz Avast Internet Security'nin özelliklerine kısaca göz atalım:
Güvenlik Duvarı
Avast Internet Security'nin Avast Free Antivirüs ve Avast Antivirüs Pro'dan en büyük farkı bu özelliği. Avast Internet Security bu özellik sayesinde bilgisayarınıza gelen ve bilgisayarınızdan dışarı giden verileri sürekli analiz ediyor ve hackerların bilgisayarınıza izinsiz erişim yapmasını engelleyebiliyor.
Secure DNS
Kişisel bilgilerinizi çalmak isteyen hackerlar DNS ayarlarınızı değiştirebiliyorlar ve bu sayede sizi sahte sitelere yönlendirerek hesap bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar. Avast Internet Security'nin Secure DNS özelliğiyle kullanıcıların DNS sunucusu ve bilgisayarları arasındaki veri trafiği kriptolanıyor ve dolandırıcılık girişimleri önlenebiliyor.
Sandbox
Bu araç sayesinde güvenli olup olmadığınız bir dosyayı sanal bir alan içerisinde çalıştırabiliyor, zararlı olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz. Eğer dosya güvenliyse bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Eğer dosya tehdit içeriyorsa bu tehditten bilgisayarınıza zarar vermeden haberdar olabiliyorsunuz.
Behaviour Shield
Avast Internet Security'nin yeni özelliği olan Behaviour Shield gerçek zamanlı olarak bilgisayarınızda çalışan uygulamaları analiz ediyor. Behaviour Shield, bilgisayarınızı kilitleyerek kullanılmaz hale getiren fidye yazılımlarının ve hesap bilgilerinizi ve şifrelerinizi çalan casus yazılımlar gibi zararlıların tespit edilmesini ve durdurulmasını sağlıyor.
CyberCapture
Avast Internet Security'nin virüs tanımlama ve temizleme sisteminin bel kemiği olan bu özellik virüslerin bulut sistem üzerinde tanımlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede bilgisayarınıza antivirüs veritabanı indirme derdinden kurtuluyor, en yeni tehditlere karşı anında koruma sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza virüs tanımlama veritabanı güncellemesi indirmeden sürekli güncel olan bulut virüs tanımlama veritabanından faydalanabiliyorsunuz. Geliştirilen CyberCapture artık çok daha hızlı bir şekilde virüsleri tanımlayabiliyor; böylece virüsler daha çabuk izole ediliyor ve bilgisayarınıza zarar vermeleri engelleniyor.
Gelişmiş Oyun Modu
Eğer oyun oynamak sizin önceliğinizse Avast Internet Security'un oyun modu hoşunuza gidecektir. Bu mod sayesinde çalışan oyunlar otomatik olarak algılanıyor ve sistem kaynaklarınız oyunlara ayrlıyor. Avast bildirimleri ve Windows güncellemeleri oyun modunda durduruluyor, bu sayede oyun oynarken rahatsız edilmiyorsunuz.
Avast Wi-Fi Inspector
Avast Internet Security işinizde veya evinizde kullandığınız yerel ağınızı sürekli denetlemenizi mümkün kılıyor. Bu sayede internetinizin kaçak kullanılmasını, ağınıza sızılarak kişisel bilgilerinizin çalınmasını önleyebiliyorsunuz. Avast Internet Security ağınızı analiz ederek bağlı cihazları listeleyebiliyor, yeni bir cihaz ağınıza katıldığında size bildirim gönderebiliyor.
SafeZone İnternet Tarayıcısı
Avast Internet Security ile birlikte kullanıcılara sunulan bu güvenli interent tarayıcısı bankacılık ve alışveriş işlemlerinizi güvenle yürütmenize imkan verebilmesinin yanında günlük ihtiyaçlarınızıı da karşılıyor. SafeZone alışveriş ve bankacılık sitelerinde verilerinize dış müdahale yapılmasını engelliyor, YouTube üzerinden vidoe indirmenize yardımcı oluyor ve reklam engelleme aracıyla birlikte geliyor.
Avast Browser Cleanup
Bu araç internet tarayıcılarınızı varsayılan ayarlarına döndürmenizi mümkün kılıyor. Ana sayfanızı ve arama motorunuzu değiştiren eklentilerden ve araç çubuklarından Avast Browser Cleanup ile kolayca kurtulabiliyorsunuz.
HTTPS Analizi
Avast Internet Security ziyaret ettiğiniz HTTPS protokolüne sahip siteleri analiz ederek tehlikelere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı değerlendirme yapabiliyor. Bankacılık siteleri ve sahip oldukları sertifikalar araştırılıyor ve beyaz listeler oluşturuluyır. Bu sayede dolandırıcılıklardan korunabiliyorsunuz.
Avast Şifre Kasası
Bu araç sayesinde size özel bir şifre kasası oluşturabiliyor ve bütün şifrelerinizi bu kasada güvenle saklayabiliyorsunuz. Kriptolanan kasaya belirleyeceğiniz ana şifreyle erişebiliyorsunuz. İnternet sitelerine girdiğinizde de her seferinde şifre girme derdinden kurtuluyorsunuz ve şifrelerinizin çalınmasının önüne geçebiliyorsunuz.
Pasif Mod
Eğer Avast'ın yanında 2. bir güvenlik yazılımını kullanmak isterseniz bu mod işinize yarayabilir. Pasif mod bilgisayarınızda aynı anda birden fazla güvenlik yazılımının çalıştırılmasını mümkün kılıyor.
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5- Avast Internet Security 2016.11.1.2241 için yorumcu dedi ki;
Bence eniyi virüs programı bu birde bitdefender gerisi boşArtı Yönleri: Çok kaliteli hiç birvirüsü karantinaya atmadan kendi temizliyor Eksi Yönleri: yok
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Avast Internet Security 2015 için Ali Karaaslan dedi ki;
Hala benim için Avast internet Security güvenli.....
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5- Avast Internet Security 2014.9.0.2008 için Adsız dedi ki;
avast! İnternet Security
1-) Üstün koruma
2-)Oyun Modu
3-)5 tane Koruma Kalkanı
4-)Güvenli Banka Modu
5-)Sandbox (Güvensiz uygulamaları kullanmak için)
6-)Sistem kaynaklarını az kullanıyor.
7-)Güçlü Güvenlik Duvarı
Daha birçok özellik var.Artı Yönleri: Sayamayacağım kadar Eksi Yönleri: Deneme süresinin az olması (Tek eksi yön bu)
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Avast Internet Security 8.0.1483 için refoli2011 dedi ki;
Peki Sınırsızmı lisansda denme sğrmğ diyorda 30 gün valanmı bana sınırsız olan bir avast var vede bedavası öenerebilirnmisiniz?
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Avast Internet Security 8.0.1483 için Ziyaretçi dedi ki;
Teşekkür ederim. ve avast çok güvenilir bir proğram
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 21 / 90,006
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- AVAST Software
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