Avast Premier, bütün Avast ürünleri arasında kullanıcılara en kapsamlı korumayı sunan ileri seviye bir antivirüs programı.

Avast Premier bilgisayarınızda sadece virüs tarama ve virüs temizleme işlemlerini yapmakla yetinmiyor, gerçek zamanlı olarak bilgisayarınızı izliyor ve şüpheli işlemleri durdurarak bilgisayarınıza zarar verilmesini engelleyebiliyor. Avast Premier hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı tehditlere karşı size kalkan olmakta.

Avast Premier'ın bulut tabanlı virüs tanımlama sistemi sayesinde yerel olarak depolanan veritabanlarına ihtiyaç duymuyor, yeni virüsleri en hızlı şekilde tespit edebiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayarınızın işlemci ve belleği üzerindeki yük azalıyor ve sisteminiz daha rahat çalışıyor.

Avast Premier, yeni sürümünde AVG'nin de gücünü arkasına alıyor ve AVG virüs analiz motorunun gücü Avast'ın virüs analiz motorunun gücüne katılıyor. Bu sayede güvenlik seviyesi bir üst kademeye çıkıyor.

Avast Premier güvenlik duvarı ve gerçek zamanlı koruma sistemini birleştirirken kullanışlı araçlarla güvenliğinizi artırmakta. Avast Premier'in özelliklerine ve sunduğu araçlara kısaca göz atalım:

CyberCapture:

CyberCapture, Avast Premier'in virüs tanımlama ve virüs temizleme sisteminin iskeleti olarak düşünülebilir. Bulut tabanlı bu sistem sisteminizi bulut sistem üzerinden sağlanan virüs tanımlama bilgileriyle denetliyor ve en yeni virüslere karşı hızlı tedir alabilme imkanı veriyor.

Behavior Shield

Avast Premier'in yeni gerçek zamanlı koruma mekanizması olan Behavior Shield giderek yaygınlaşan fidye yazılımları düüşünülerek geliştirilmiş bir sistem. Bu mekanizma bilgisayarınızda çalışan işlem ve uygulamaları sürekli izleyerek şüpheli işlemleri tespit ediyor ve engelliyor. Bu sayede fidye yazılımlarının bilgisayarınızı kilitlemesi engelleniyor. Behavior Shield keylogger gibi casus yazılımların bilgisayarınızdaki şifreleri ve hesap bilgilerini çalmasını da engelliyor.

Gelişmiş Oyun Modu

Eğer bilgisayarınızı bir oyun istasyonu olarak kullanıyorsanız Avast Premier'in oyun modu hoşunuza gidecektir. Bu mod Avast bildirimlerini kapatırken sistem kaynaklarını çalışan oyunlara ayırıyor. Bunun yanında Windows güncellemeleri oyunlar açıkken durduruluyor.

Safezone Browser

Dünyanın en güvenli internet tarayıcısı SafeZone, banka modu, reklam engelleyici ve video indirici olmak üzere üç önemli özelliğe sahip. Banka modu “Gerçekten bankanın sitesi mi?” “Bu alışveriş sitesi güvenli mi?” kaygısı yaşamadan kullanıcıların güvenle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini, alışveriş yapmalarını sağlıyor. Reklam Engelleyici, ansızın çıkan ve arka planda sayfa açan web sitelerinden uzak tutarken, Video İndirici kullanıcıların videoları sonradan izlemek üzere kolaylıkla indirmelerini sağlıyor.

Wi-Fi Inspector

Wi-Fi Inspector evinizde ve iş yerinizde kullandığınız kablosuz ağı güvence altına alabilen bir özellik. Wi-Fi Inspector ile ağınız izleniyor ve yeni bir cihaz ağınıza bağlandığında bildirim alıyorsunuz. Bu sayede kaçak kullanımlardan haberdar olabiliyorsunuz. Sisteminizde ağ üzerinden bir değişiklik yapılmasını ve modem ayarlarınızın değiştirilmesini Wi-Fi Inspector aracılığıyla engelleyebilirsiniz.

Avast Passwords

Avast Premier'i sisteminize yüklediğiniz vakit ayrıca parola yöneticisi kurmanız gerekmiyor. Avast’ın yenilenen parola yöneticisi tüm şifrelerinizi güvenli bir alanda depoluyor ve sadece tek bir şifre girerek tüm kayıtlı çevrimiçi hesaplarınızın oturum açma bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Browser Cleanup:

Bilgisayarınızı sizinle birlikte kullanan biri varsa haberiniz olmadan web tarayıcınızın ayarlarıyla oynama olasılığı oldukça yüksek. Avast’ın web tarayıcı temizleyicisi sayesinde varsayılan web tarayıcınızda izniniz dışında yapılan tüm değişiklikleri tek tıkla hızlıca geri alabiliyorsunuz.

SecureDNS:

Avast’ın Secure DNS koruması sayesinde bilgisayarınızla DNS sunucular arasındaki bağlantı şifrelenir ve sahte web sitesine yönlendirilmeniz imkansız hale gelir. Online bankacılık, alışveriş, sosyal ağ siteleri gibi kolaylıkla kopyası oluşturulabilen sitelerde yönlendirilerek oturum açma bilgilerinizin hacker’ların eline ulaşması engellenir.

Sandbox:

Güvenliğinden emin olmadığınız bir web sitesinden indirdiğiniz veya arkadaşınızdan aldığınız USB bellekteki bir dosyayı açmadan önce Sandbox’ta güvenli olup olmadığını test edebilirsiniz. Sisteminizden uzak bir alanda indirilen dosyaları test etme imkanı tanıyan Sandbox’ta güvenli dosyalar bilgisayarınıza taşınırken, güvensiz dosyalar kendi alanında kalarak güvenliğiniz sağlanır

Anti Spam:

Microsoft Outlook eklentisi olarak çalışan Anti Spam, gelen kutunuzu sahtekarlık içeren e-postalara karşı korur, gizliliğinizi tehlikeye atan e-postaları filtreler.