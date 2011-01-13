Avast Pro Antivirus eğer düşük sistem yüküne sahip olan ve sisteminizi yormadan bilgisayarınızın güvenliğini sağlayan bir çözüm arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir antivirüs programı.

Güvenlik yazılımları sektörünün en büyük isimlerinden olan Avast artık AVG ile güç birliği yapıyor ve antivirüs yazılımlarında AVG virüs tanımlama ve virüs temizleme sistemlerinin nimetlerinden de faydalanıyor. Böylece kullanıcılara daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunulabiliyor.

Avast Pro Antivirus ile bilgisayarınızda virüs taraması yaparak daha önceden bilgisayarınıza sızmış tehditleri ortaya çıkarıp ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun yanısıra Avast Pro Antivirus casus yazılımlara ve fidye yazılımlarına karşı gerçek zamanlı koruma sunuyor. Sisteminiz sürekli izleniyor ve şüpheli uygulamalar ve işlemler açığa çıkarılarak engelleniyor.

Avast Pro Antivirus bulut bilişim tabanlı virüs koruması sunmasının yanısıra kullanışlı araçlar da sunmakta. Dilerseniz Avast Pro Antivirus'ün özelliklerine ve sunduğu araçlara yakından bakalım:

Cybercapture:

Avast Pro Antivirus'ün beyni olarak tanımlanabilecek Cybercapture elementi virüslerin bulut sistemi üzerinde analiz edilmesini sağlıyor. Bu sayede bilgisayarınızda yerel olarak depolanan virüs tanımlama veritabanına ihtiyaç duymuyorsunuz. Cybercapture sayesinde yeni virüsler klasik yöntemlere göre daha hızlı tanımlanabiliyor. Yenilenen Cybercapture virüsleri daha hızlı tespit edebilmekte.

Behavior Shield

Avast Pro Antivirus'ün yeni özelliği Behavior Shield sisteminizin gerçek zamanlı olarak takip edilmesini ve şüpheli işlemlerin tespit edilmesini sağlıyor. Behavior Shield, son dönemlerde yaygınlaşan ve bilgisayarlarınızı kilitleyen fidye yazılımlar hedef alınarak geliştirilmiş bir güvenlik mekanizması. Behavior Shield keylogger gibi casus yazılımların da tespit edilmesini ve durdurulmasını da sağlıyor.

Gelişmiş Oyun Modu

Avast Pro Antivirus'te yer alan oyun modu sayesinde oyun oynarken Avast bildirimlerinin ve Windows güncellemelerinin sizi rahatsız etmesini engelleyebiliyorsunuz. Bu mod bildirimleri ve Windows güncellemelerini bir oyun açtığınızda otomatik olarak durduruyor. Ayrıca sistem kaynaklarınız da oyunlara ayrılıyor.

Safezone Browser:

Kullanıcıların güvende webde gezinmeleri için getirilen yeni SafeZone, özellikle online bankacılık sistemini kullanan ve alışveriş yapan kullanıcılar için özel bir koruma sağlıyor. Dünyanın en güvenli internet tarayıcısı SafeZone sayesinde kullanıcılar adres kontrolü yapmadan güvenli şekilde bankacılık işlemlerini yapabiliyor, diledikleri alışveriş sitesinden “Kredi kartım güvende mi?” endişesi duymadan alışveriş yapabiliyor. Tarayıcının reklam engelleme ve videoları çevrimdışı izlemek üzere indirme seçeneği sunan Video Downloader’a sahip olduğunu da belirtmek gerek.

Avast Wi-Fi Inspector:

Avast Wi-Fi Inspector evinizde ya da iş yerinizde kullandığınız kablosuz ağı denetleyerek bu ağa sızılmasını engelliyor. Ağınıza yeni bir cihaz bağlandığında bildirim alabiliyor ve bu cihazları görüntüleyebiliyorsunuz. İnternet bağlantınızın kaçak olarak kullanılmasını veya hackerların ağınıza sızmasını bu araç aracılığıyla önleyebiliyorsunuz.

Avast Browser Cleanup:

Özellikle ortak kullanımda olan bilgisayarlarda izninizin dışında web tarayıcısında yapılan değişiklikleri eski haline getiren bu özellik, haberiniz olmadan değiştirilmiş arama motoru, yüklenmiş eklenti ve araç çubuklarını tek tıkla istediğiniz hale getiriyor.

SecureDNS:

Kötü niyetli kişilerce yapılan DNS korsanlığı, tamamen yanlış siteye yönlenmeniz için yapılmış saldırılar arasındadır. Bankacılık işlemlerinizi yapmak üzere girdiğiniz bankanızın aslında bankanın resmi sitesi olmaması sonucunda doğan riskleri ortadan kaldıran Secure DNS koruması PC’niz ile DNS sunucusu arasındaki bağlantıyı şifreleyerek sahte web sitelerine yönlendirilmenizin önüne geçer.

Sandbox:

Avast Pro Antivirus’ün öne çıkan özelliklerinden birisi de kullanıcının güvenli olup olmadığı dosyaları test etmek için güvenli bir alan sunan Sandbox. Özellikle başka bir kişiden alınan USB bellekleri takmadan içindeki dosyalardaki virüs barındırıp barındırmadığını görmek, bilinmeyen bir kaynaktan indirilen dosyanın güvenli olup olmadığını bilgisayara taşımadan test etmek için harika bir özellik.

Pasif Mod:

Eğer bilgisayarınızda Avast haricinde farklı güvenlik yazılımlarını da kullanmak isterseniz bu moddan faydalanabiliyorsunuz. Pasif mod sayesinde sisteminizin kilitlenmesine yol açmadan aynı anda birden fazla güvenlik yazılımını çalıştırabilmektesiniz.

Avast Virüs Kasası:

Eğer şifrelerinizi güvenle saklamak isterseniz bu şifreleri Avast'ın kasasında kriptolayabilirsiniz. Avast Virüs Kasası sayesinde internet tarayıcınızdaki şifreler kaydediliyor, kriptolanıyor ve siteleri ziyaret ettiğinizde otomatik olarak dolduruluyor.