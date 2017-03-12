Avatar 2 Projesi Çıkmaza Girdi

2018 yılında gösterime gireceği bir süre önce açıklanan Avatar filminin devamı Avatar 2 gerçekleşmiyor. Yönetmen James Cameron filmin gösterim tarihinin gerçekleşemeyebileceğini resmen açıkladı.

Avatar, 2009 yılında çıkan en önemli, sinema tarihinin en çok kazanan filmlerinden biriydi ve kendi alanında kült olmayı başarmıştı. Yönetmen James Cameron'un yapım şirketi Lightstorm Entertainment, filminin yayınlanacağı tarihi 21 Aralık 2018 olarak fısıldamıştı. Cameron'un filmi o tarihe kadar yetiştireceği umuluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Cameron bunun mümkün olamayacağını açıkladı.

Avatar 2 ile ilgili projenin ilk açıklandığı tarih 2010 yılına denk düşüyor. Birincisinden sonra hayata geçirilmesi mutlak görünen filmin 3 ve 4'üncüsünün de çekileceği konuşuluyordu.

Cameron yaptığı açıklamada filmin alında 5 devam bölümü olacağını ancak bunlar için bir tarih vermenin çok da mümkün olmadığını açıkladı. Cameron "Avatar devam filmlerini projelendirmek ve yapımlarına başlamak büyük vadilere birer dev baraj inşa etmek kadar zor" diyerek Avatar 2'nin gerçekleşmesinin kesin bir tarihe ertelemeyeceğini söyledi. Ünlü yönetmen sadece bir filmi bitirmenin yaklaşık 8 yılını aldığını ve bu devasa projenin 4 devam projesi olduğunu söyleyerek, "Projenin tamamlanmasını net tarihlere odaklayamıyoruz" dedi.

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Avatar 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı