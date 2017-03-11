Avenger Legends, kahramanlardan güçlü bir takım kurup kötülere karşı savaştığımız macera rpg oyunu.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan kaliteli grafiklere sahip rol yapma oyununda Hiro’nun kötü imparatorunu yenmek için farklı stratejiler izleyerek ilerliyoruz.

Kolay kontrol sistemine sahip olduğundan küçük ekranlı telefonda dahi oynarken keyif veren rpg oyununda birçok mod yer alıyor. PVE modunda harita üzerinden ilerliyor; başlangıçta tek başımıza, sonrasında yanımıza farklı güçlere sahip arkadaşlarımızı da alarak savaşıyoruz. Takımımıza kattığımız her kahraman farklı bir yeteneğe sahip olduğundan bir karakterle uyguladığımız taktiği diğer karakterde uygulayamıyoruz; herkesin savaşma stili farklı. PVE modu dışında dilediğimiz karakterle oynayabildiğimiz, görev bazlı ilerleyen ve sonunda ödül veren bounty mod var. Bu modda oynarken sıkılırsanız arenada güçlerinizi test edebildiğiniz, arkadaşlarınıza ve dünya genelinde oyunculara meydan okuduğunuz macera modu var.