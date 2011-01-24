AVG Internet Security kullanıcılara bilgisayarlarının güvenliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duyacakları araçları bir arada sunan bir güvenlik yazılımı.

AVG Internet Security 2017 ile birlikte Windows 10 desteğine sahip olan yazılım bir antivirüs programının sahip olduğu bütün özellikleri taşırken intenret üzerinden gelebilecek tehditlere karşı sizi koruyor. Program bir bilgisayar hızlandırma programı özelliğine de sahip. AVG Internet Security'nin özelliklerine ve bileşenlerine kısaca göz atalım:

Antivirüs Teknolojisi:

Uzun yıllardır güvenlik yazılımları arasında söz sahibi olan bir firma olan AVG'nin antivirüs motoru bulut tabanlı bir yapıya sahip. Bu özellik yeni bir virüs ortaya çıktığında programın bu virüsü internet üzerinden sağlayacağı bilgilerle otomatik olarak tanımlamasını sağlıyor. Bu sayede virüs veritabanını güncellemeden yeni virüslere karşı koruma sahibi olabiliyorsunuz. Truva atı (trojan), virüsler, solucanlar (worm) gibi tehditlerin yanısıra kendisini sisteminizde karmaşık bir şekilde gizleyen rootkitler de AVG Internet Security ile tespit edilebiliyor.

Güvenlik Duvarı:

AVG Internet Security sahip olduğu firewall - güvenlik duvarğı ile internet erişiminizi sürekli analiz ederek gelen ve giden bağlantılardaki tehditleri tarıyor. Bu sayede bilgisayarınıza gelebilecek hacker saldırıları etkili olmadan tespit edilebiliyor. Ayrıca bilgisayarınızdan dışarı veri sızdırmaya çalışan kötü amaçlı yazılımlar da bu sayede veri transferi yapamıyor.

AVG Online Shield:

AVG Internet Security'nin bu özelliği indireceğiniz dosyaları otomatik olarak analiz eden bir özellik. AVG Online shield ile siz bir dosya indirmeden önce bu dosyanın virüs içerip içermediği kontrol ediliyor. Bu sayede zararlı bir yazılımı bilgisayarınıza indirmeden önce engelleyebiliyorsunuz.

AVG LinkScanner:

Bu araç bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde size bu sitenin güvenli olup olmadığını bildiriyor. Bir internet sizesini ziyaret etmeden önce AVG Internet Security bu aracı ile o siteyi analiz ediyor ve virüs ve benzeri tehditler içerip içermediğini raporluyor.

Bilgisayar Performansı Artırma:

AVG Internet Security'nin bu özelliği sayesinde bilgisayarınızın performansını aşağı çeken öğeler taranıyor. Bu araç kayıt defterinizdeki hataları, gereksiz yer işgal ederek disk performansınızı düşüren dosyaları, diskinizin birleştirilip birleştirilmediğini, bozuk kısayolları tek tıklamayla denetlemekte.

AVG Internet Security gizliliğinizi ve kişisel bilgi güvenliğinizi sağlamak için dosya öğütme - File Shredder aracına sahip. Bu araç ile dosyalarınızı kalıcı bir şekilde silebilir, kurtarılmalarını engelleyebilirsiniz. Programın Veri Kasası içerisine önemli dosyalarınızı atarak bu dosyaları şifreleyebilir ve dosyalara erişimi şifre ile denetleyebilirsiniz. Programın WiFi koruması sizi bilinmeyen ağlardan gelebilecek korsan saldırılara karşı korumaya yardımcı oluyor. Anti-Spam aracıyla donatılmış AVG Internet Security size e-posta koruması sağlıyor ve dolandırıcılık amaçlı ve istenmeyen e-postalardan koruyor. Bunun yanında e-posta ekleri de analiz ediliyor ve e-postalara iliştirilmiş virüslü dosyalar engelleniyor.