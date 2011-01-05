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AVG PC Tuneup
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AVG PC Tuneup

2017
AVG PC Tuneup İndir Hemen İndir

3.06 MB
Diğer Seçenekler
Tam Sürüm (1 Bilgisayar 1 Yıllık) 35,99 TL Satın Al

Tam Sürüm (1 Bilgisayar 1 Yıllık) 35,99 TL

Editör Puanı: 4.5/5
4.5

7 Kullanıcı: 4.4/5

4.4
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
AVG PC Tuneup
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 19 dakika önce

Güvenlik yazılımlarındaki başarılarıyla tanıdığımız AVG'nin bilgisayar hızlandırma, veri kurtarma, bilgisayar bakımı yapma gibi birçok konuda yardımcı olan yazılımı AVG PC Tuneup için 2014 sürümü yayınlandı. AVG PC Tuneup bilgisayarınızdaki uygulamaların yönetimi ve gereksiz olarak kaynak kullanan dosyala ve yazılımların kaldırılması yoluyla bilgisayarınızı ilk günkü haline döndürür, bunun yanında turbo modu ile oyun performansı arttırma ve internet hızlandırma gibi konularda çözüm üretirç

Yeni sürüm eski sürümdeki özellikleri korurken taşınabilir bilgisayarlar için pil ömrü uzatma, disk alanı kullanımını optimize etme ve sistem kararlılığını arttırma konularında önemli geliştirmeler de getirmekte. AVG PC Tuneup'ın sahip olduğu bilgisayar hızlandırma araçları ve özellikleri şunlardır:

Disk Temizleme Aracı:

Bu araç sayesinde bilgisayarınızı şişiren ve gereksiz yer kaplayan dosyaları tespit ederek gereksiz dosyaları silme yoluyla bilgisayarınızı rahatlatabilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınız komutlarınıza daha seri cevap verir

Disk Birleştirme Aracı:

Disk birleştirme aracı sayesinde sabit diskinizde kullanılan verileri bir araya toplayarak bu verilere daha kolay erişilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece disk performansınız gözle görülür derecede artar.

Kayıt Defteri Düzenleme:

AVG PC Tuneup'ın kayıt defteri düzenleme özelliği 2 farklı bileşenden oluşur. Kayıt defteri birleştirme işlemi sayesinde kayıt defteri verileriniz optimize edilir ve bu verilere daha hızlı erişim imkanı sunularak uygulamalar hızlandırılır. Kayıt defteri temizleme bileşeni ile de kayıt defterinizde gereksiz yer kaplayan girdiler tespit edilir, temizlenir ve bilgisayarınızın işleyişi rahatlatılır.

İnternet Hızlandırma:

AVG PC Tuneup internet bağlantınıza özel ayarları belirler ve uygular, bu sayede bağlantınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur.

İnternet geçmişi silme:

İnternet tarayıcılarınızın bıraktığı kalıntılar ve kişisel bilgilerinizi ele verecek ipuçları AVG PC Tuneup tarafından temizlenir. Bu sayede tarayıcılarınız daha rahat çalışır.

Kalıcı olarak dosya silme:

Bilgisayarınızda depolanan dosyaları sildiğinizde bu dosyalar veri kurtarma yazılımlarıyla geri getirilebilir. AVG PC Tuneup'ın bu özelliğini kullandığınızda ise bu dosyaları geri döndürülemeyecek şekilde silebilir, kişisel bilgi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. AVG PC Tuneup ayrıcı diskinizdeki boş alanı elden geçirerek bu alanda önceden depolanmış dosyaların geri getirilmesini de engeller.

Dosya Kurtarma:

USB belleklerinizden, sabit disklerinizden veya kameranızdan yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları bu araç sayesinde geri getirebilirsiniz

Görev Yöneticisi:

AVG PC Tuneup ile birlikte gelen görev yöneticisi Windows'un kendi görev yöneticisi kötü amaçlı yazılımlar tarafından devredışı bırakıldığında bilgisayarınızı kontrol etmenize yardımcı olur ve uygulamarı denetleyip kapatmanıza izin verir.

Program Kaldırma:

AVG PC Tuneup ile artık ihitiyacınız olmayan programları tamamen bilgisayarınızdan kaldırabilmektesiniz.

Bu listelenen özellikler haricinde daha birçok kullanışlı özelliğe AVG PC Tuneup'ta yer verilmekte.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
10 / 47,512
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
AVG Technologies

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