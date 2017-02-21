Avrupa Birliği'nden Apple'a 13 Milyar Euro Para Cezası

Avrupa Birliği’nin, Apple’a vergi kaçakçılığından açtığı dava sonuçlandı. İrlanda merkezli Apple şirketlerinin gerekenden az vergi ödemesi gerekçesiyle açılan davanın faturası 13 milyar euro oldu.

Diğer Avrupa ülkelerinde genellikle yüzde 20'nin üzerinde olan vergiler, İrlanda’da sadece yüzde 12.5 oranında uygulanıyor. İrlanda topraklarında, Apple Operations ve Apple Sales isimli iki şirketi bulunan teknoloji devi, ülkedeki diğer tüm şirketler gibi bu oranlar üzerinden vergi ödüyor. Apple, sadece kendisinin suçlandığı mahkeme sonucunda, Avrupa Birliği’ni adaletsizlikle suçladı. İrlanda Cumhuriyeti de, iç işlerine bu şekilde karışılması üzerine Birliğe tepki gösterdi.

İşte Avrupa ülkelerinde şirketlere uygulanan vergilendirme yüzdelerinin grafiği:

Oldukça farklılık gösteren oranlar için bir sınırlama söz konusu değil. Apple, konuyla ilgili itiraz sürecini başlattı. 3 sene süren ilk karar sürecinin ardından, itiraza ne zaman ve nasıl bir cevap geleceği merak konusu.

Apple Dünyanın En İyi Dördüncü Teknoloji Şirketi Seçildi

Apple, WWDC 2017 Programını Onayladı, Kayıtlar Başlıyor

Apple, Parmak İzi Okuyan Dokunmatik Ekran İçin Patent Aldı