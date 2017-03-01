Avusturya Parlamentosunu Çökerten Türk Hackerın Kimliği Açıklandı

AB üyelerinden Avusturya'dan son derece önemli bir iddia ortaya atıldı. Avusturya'ya yönelik birçok siber saldırının arkasında, ABD'de yaşayan Arslan A. isimli bir Türk korsanın yer aldığına dikkat çekiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avusturya Ordusu İstihbarat Ofisi'nin yaptığı araştırma sonucunda bir süredir Avusturya'ya siber saldırılarda bulunan ve ABD'de yaşayan Türk hacker'ın kimliğinin tespit edildiği açıklandı. Bu haber ABD menşeli AP haber ajansı tarafından da doğrulandı.

Diğer taraftan, Avusturyalı Kurier gazetesi, Avusturya'ya yönelik birçok bilgisayar saldırısının arkasında, ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Arslan A. isimli bir Türk korsanın yer aldığını iddia ediyor. Avusturya Parlamentosu' da 7 Şubatta düzenlenen siber saldırının Aslan Neferler Tim (ANT) tarafından üstlenildiğini bildirmişti.

Sonuç olarak Avusturya Parlamentosu ve medyası Arslan A. isimli bir Türk siber saldırgana odaklanmış durumdalar. ABD'de son derece rahat bir yaşam sürdüğü ortaya çıkan Arslan A'nın mesleği siber güvenlik uzmanı olarak geçiyor. General Osman lakabıyla bilinen Arslan A. ile birlikte çalışan diğer hackerların, kendilerine "Asker" lakabı taktıkları da Avusturya basınında yer aldı. BBC'ye göre Arslan A. ve grubunun sadece Avusturya'yı değil, Türk karşıtı görünen birçok siteye saldırdığı da tespit edilmiş.

Ancak hakkında bu kadar detaylı bilgiler ortaya saçılınca, Arslan A'nın yakalanma olasılığının yitirilmiş olabileceği de düşünülüyor. Haber ajanslarının haber atlatmak uğruna tüm bu bilgileri bir anda ortaya dökmüş olmaları, artık saldırganın önlemler alarak kendini gizleyeceği anlamına da geliyor.

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