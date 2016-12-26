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AWDNews, İsrail ve Pakistan Arasında Savaşa Neden Oluyordu!

AWDNews İsrail ve Pakistan Arasında Savaşa Neden Oluyordu

ABD başkanlık seçimleri sırasında doruğa çıkan yalan haber tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün bir haber sitesinin yaptığı "yalan haber" az kalsın Pakistan ve İsrail arasında savaşa neden oluyordu. Twitter'dan yapılan sözlü tartışma, kısa süreli panik yaşattı. 

Bilmeyenler için kısaca bahsedelim. AWDNews isimli internet sitesi, komplo teorileri ve uçuk kaçık haberleriyle ön plana çıkan bir haber sitesi. Benzetmek pek doğru olmayabilir ama bizdeki Kirpice veya Zaytung'dan hallice diyebilirim. Bu sitede 20 Aralık'ta yayımlanan bir haberde, eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un "Pakistan, IŞİD ile savaş için Suriye'ye kara gücü gönderirse bu ülkeyi nükleer saldırıyla yok ederiz" dediği iddia edildi. İddiayı ciddiye alan Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif ise, resmi Twitter hesabından olayı ciddiye aldığını gösteren bir paylaşımda bulundu:

Yukarıda gördüğünüz twitte "İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ı nükleer saldırıyla tehdit ediyor. Ama Pakistan'ın da nükleer bir güç olduğunu unutuyor" ifadeleri bulunuyor. Bunu gören İsrail Savunma Bakanlığı'da durur mu, onlar da hemen karşılık veriyor:

Haberin tamamen yalan ve hayal ürünü olduğunu söyleyen İsrail Savunma Bakanlığı, Moşe Yalon'un asla böyle bir ifade kullanmadığını söyledi. Yani bir yanlış anlama, az kalsın diplomatik bir tartışmaya neden oluyordu.

Artık bilmeyen varsa da öğrendi, AWDNews kaynaklı haberlere inanmadan önce birkaç kez düşünmekte fayda var. Sonra bu tip sorunlar doğabiliyor.

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Yazar: - 26.12.2016

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