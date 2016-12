AWDNews, İsrail ve Pakistan Arasında Savaşa Neden Oluyordu!

ABD başkanlık seçimleri sırasında doruğa çıkan yalan haber tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün bir haber sitesinin yaptığı "yalan haber" az kalsın Pakistan ve İsrail arasında savaşa neden oluyordu. Twitter'dan yapılan sözlü tartışma, kısa süreli panik yaşattı.

Bilmeyenler için kısaca bahsedelim. AWDNews isimli internet sitesi, komplo teorileri ve uçuk kaçık haberleriyle ön plana çıkan bir haber sitesi. Benzetmek pek doğru olmayabilir ama bizdeki Kirpice veya Zaytung'dan hallice diyebilirim. Bu sitede 20 Aralık'ta yayımlanan bir haberde, eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon'un "Pakistan, IŞİD ile savaş için Suriye'ye kara gücü gönderirse bu ülkeyi nükleer saldırıyla yok ederiz" dediği iddia edildi. İddiayı ciddiye alan Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif ise, resmi Twitter hesabından olayı ciddiye aldığını gösteren bir paylaşımda bulundu:

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

Yukarıda gördüğünüz twitte "İsrail Savunma Bakanı Pakistan'ı nükleer saldırıyla tehdit ediyor. Ama Pakistan'ın da nükleer bir güç olduğunu unutuyor" ifadeleri bulunuyor. Bunu gören İsrail Savunma Bakanlığı'da durur mu, onlar da hemen karşılık veriyor:

@KhawajaMAsif The statement attributed to fmr Def Min Yaalon re Pakistan was never said