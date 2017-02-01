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Awesome Icons
TamindirMobilKişiselleştirmeAwesome Icons - Android Için Kişiselleştirme Uygulaması

Awesome Icons

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Awesome Icons
Awesome Icons
Awesome Icons
Awesome Icons
Awesome Icons
Awesome Icons

Awesome Icons uygulamasıyla Android cihazlarınızda ana ekran simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Awesome Icons uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızda ana ekran simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Cihazınızı rootlamadan, ikon paketini kolaylıkla değiştirebilmenize olanak sağlayan Awesome Icons uygulamasında kendi simgelerinizi de galeriden veya kamera yardımıyla oluşturabiliyorsunuz. Android cihazınızın görünümünde değişiklik yapabilmeniz için oldukça faydalı işlevler sunan uygulamada, cihazınızda yüklü olan herhangi bir uygulama için kolaylıkla özelleştirilmiş bir simge oluşturabiliyorsunuz.

Uygulama simgelerini kendiniz oluşturmak istemiyorsanız, simgelerin yer aldığı kütüphaneden faydalanarak en beğendiğiniz simge paketini anında uygulayabiliyorsunuz. Android cihazlarınızın görünümüne yeni bir soluk getirmek istiyorsanız Awesome Icons uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özellikler:

  • Herhangi bir uygulama için özelleştirilmiş simgeler,
  • Galeriden bir resmi simge olarak kullanabilme,
  • Kamera ile simge oluşturma,
  • Simge etiketlerini özelleştirme veya kaldırma,
  • Root gerektirmez,
  • Cihaz performansını veya pil ömrünü etkilemiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Momo apps
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