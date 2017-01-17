Ay'a Ayak Basan Son İnsan Eugene Cernan Hayatını Kaybetti

NASA yaptığı açıklama ile 1972 yılında Apollo 17 görevi ile Ay'a giden son insan olan Eugene Cernan'ın bugün, 82 yaşında aramızdan ayrıntılığını duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), emekli astronotun "kaybından dolayı büyük üzüntü" duyduğunu açıkladı. Cernan, Ay'a iki defa gitmeyi başaran dünyadaki üç insandan biriydi. 1972 yılında Ay yüzeyine ayak izini bırakmış ve böylece dünyanın uydusuna şu ana kadar çıkmayı başaran en son insan olmuştu. Astronot, "geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla birlikte geri döneriz", sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

1972 yılında Apollo 17'nin mürettebatına katılan Cernan, üç farklı görevle Ay'a gitmişti. Eugene Cernan, 12 farklı Ay yürüyüşü de yapmıştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Eugene "Gene" Cernan, Houston, Texas'ta bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Amerikan halkını hüzne boğan bu haberden osnra NASA da Twitter üzerinden üzüntülerini dile getiren açıklamalar yaptı.

NASA YouTube Aracılığıyla 7/24 Uzaydan Canlı Yayına Başladı