Ay'a Turistik Seyahat Zamanı Çok Yakın

Google'ın Lunar Xprize yarışmasına katılan şirketlerden Moon Xpress, Ay'a uzay aracı indirmesi için gerekli fonu buldu. Çok yakında Ay'a turistik seyahate hazır olun.

Bugüne kadar Ay'a gitmek isteyen 2 özel şirket vardı. Team SpaceIL ve Moon Express. İki şirketin uzun süren bir hazırlık devresi oldu, sonunda izni koparan şirket Moon Express olmuştu. Florida Today'in haberine göre, merkezi Cape Canaveral'da bulunan teknoloji şirketi Moon Express'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi Bob Richards yaptığı açıklamada, şirketin, Ay'a küçük bir uzay aracı gönderecek yeterli kaynağı sağladığını belirtti.

Hemen harekete geçtiler

Özel yatırımcılardan ve girişim fonlarından 45 milyon doların üzerinde para topladığını açıklayan şirket, uzaya göndereceği MX-1E adlı çamaşır makinesi büyüklüğündeki aracı test etmek için Cape Canaveral Hava Gücü İstasyonundaki Delta II fırlatma tesisini restore etmeye başladı. MX-1E'nin, bu yıl sonunda fırlatılması planlanıyor.

Yeni Zelanda'lı bir roket şirketiyle anlaşan ve kullandıkları yeni teknolojilerle maliyeti çok aşağılara çekmeyi amaçlayan Moon Express, NASA'nın milyar dolarlar harcayarak düzenlediği Ay görevlerinin artık 10 milyon dolar gibi paralarla yapılabildiğini de iddia ediyordu. Bu yolla tasarladıkları ve MX-1E ismini verdikleri uzay aracı, hem çok hafif hem de daha az para harcayarak Ay'a ulaşmayı başaracakmış gibi görünüyor.

Moon Express Ay'a Gitmek İçin İzin Alan İlk Özel Şirket Oldu