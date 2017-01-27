Ay'da Bira Üretilecek

XPrize Vakfı ve Google, Ay’a gidecek 5 şirkete toplamda 1 milyon dolar verme kararı aldı. Kazanan şirketlerden biri, ayda bira mayası yetiştirmeyi deneyecek. Lunar Xprize 2007’de başlattığı yarışmanın kazananına 30 milyon dolara kadar ödül verebileceğini duyurmuştu. Büyük ödül için koşullar, uzay aracının Ay yüzeyine iniş yapabilmeyi başarması ardından 500 metre ileriye gidebilmesi, son olarak çektikleri fotoğraf ve videoları Xprize’a göndermeleriydi.

XPrize ve Google birbirinden güzel projeler çıkaran 5 şirkete 1 milyon doları paylaştıracaklarını açıkladı.ABD'den Moon Express, İsrail'den SpaceIL, Hindistan'dan Team Indus, Japonya'dan HAKUTO ve Synergy Moon adlı girişimlerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ay’a araç göndermeleri bekleniyor.

Team Indus Ay’da Bira Üretecek

Hindistanlı Team Indus şirketi, ürettikleri insansız uzay aracı ile dikkatleri üzerine topluyor. ECA adlı ay taşıtı, mantarların ve diğer mikropların davranışlarının araştırılmasına ışık tutacak. Team Indus, Ay'da bira mayası yetiştirme deneyini de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Moon Express Ay'a Gitmek İçin İzin Alan İlk Özel Şirket Oldu