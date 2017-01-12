B3D1, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Baş döndürücü bir etkiye sahip olan oyunda karşınıza çıkan harfleri ve rakamları çemberin etrafına dizmeye çalışıyorsunuz.

Refleksleri ölçen bir oyun olarak karşımıza çıkan B3D1'da karşınıza çıkan harfleri ve rakamları ekranın ortasında dönmekte olan çembere atıyorsunuz. Oldukça eğlenceli ve oynaması basit bir oyun olan B3D1'da göz ve el koordinasyonunuzu test ediyorsunuz. Oyunda harfleri ve rakamları kendileriyle eşleştiriyor ve bölüm atlamaya çalışıyorsunuz. Basit oynanışı ve arayüzü ile B3D1, metroda ve otobüste zevkle oynayabileceğiniz bir oyundur.

Oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca ulaştığınız puanı sosyal medya hesaplarınız yardımıyla arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun olan B3D1'i mutlaka denemelisiniz.

B3D1 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.