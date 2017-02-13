Baba Oğul Oturup, Iron Man'in Jarvis'ine Taş Çıkartacak Güvenlik Sistemi Yaptılar

Mike Spisak, IBM'de çalışan usta teknisyenlerden biri. Evinin garajında dandik icatlar yapmak yerine Havyn adında IBM'in siber güvenlik ağına bağlanarak çalışan bir ev yapımı yapay zeka inşa etmiş.

Iron Man serilerinden bildiğimiz Tony Stark'ın Jarvis'ine hayran bu zat-ı muhteremin icat ettiği Havyn, son derece gelişmiş bir sesli siber güvenlik sanal asistanı. Kullanıcıları tehdit edebilmesi mümkün her türlü siber tehlikeyi önceden algılıyor ve onları uyarabiliyor. Yani Spotify'da yanlış yazılmış parça ve sanatçı isimlerini düzelten, bilinen geleneksel sanal asistanlardan oldukça farklı.

Havyn, Mike'ın oğlu olan 11 yaşındaki Evan'ın babasına sorduğu basit bir sorudan yola çıkılarak geliştirilmiş. Genç Evan babasının ona gösterdiği IBM'in kullandığı güvenlik sistemleri algoritmaları değerlendirerek analizler yapan Havyn'in neden konuşamadığını sorduğunda, Mike'ın beyninde bir kıvılcım çakmış. Bir 35 dolarlık "Raspberry Pi" mikrobilgisayar ve 7 inçlik dokunmaktik ekranla IBM'in Bluemix bulut platformuna başlayan baba oğul, var olan güvenlik tariflerini uyarılar halinde kullanıcıya aktarabilen Havyn'i geliştirmişler. Temel güvenlik uyarılarında başarılı olduğunu gözlemlediklerinde sıra işi biraz daha büyütmeye gelmiş.

Böylece dünyanın belki de ilk konuşarak siber güvenlik tehditlerini sezinleyebilen ve kullanıcıları uyaran sanal asistan Havyn'i oluşturmuşlar. Bu icat küresel siber güvenlik algısını değiştirebilir mi, bilinmez? Ancak 11 yaşında bir çocuğun basit bir sorusuyla bir babanın onu da işin içine katarak neler yapabileceğinin güzel bir örneği olarak "hobi" algısını değiştireceği kesin.

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