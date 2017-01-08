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Babel Rush
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Babel Rush

Babel Rush İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Babel Rush
Babel Rush
Babel Rush
Babel Rush
Babel Rush

Dünyayı kurtarabilecek tek kişisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Babel Rush, görsel çizgileriyle anime severleri kendisine bağlayan hack and slash rpg oyunu. Sadece Android platformunda karşımıza çıkan yüksek kalitede grafiklere sahip oyunda kahramanlardan oluşan yenilmez bir ekip kurup dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü güçlere karşı mücadele ediyoruz.

Hack & Slash oyunlarından keyif alan herkesin başında saatler harcayacağını düşündüğüm oyunun konusu klasik olsa da oynanış tarafında bu açığını kapatıyor. Oyunda seçebildiğimiz 5 sınıf (savaşçı, büyücü, suikastçı, barbar ve okçu) var ve hepsinin ayrı bir yeteneği var. Karakter seçim ekranında güçlü ve zayıf oldukları yönlerini hem grafiksel olarak görebiliyoruz hem de kısa açıklama şeklinde gösteriliyor. Oynayacağımız kahramana karar verdikten sonra oyuna geçtiğimizde ilk etapta - hack & slash oyunlarıyla yeni tanışanlar için - bir öğretici bölümü çıkıyor. Tuzaklar, yaratıklarla dolu döner platformda karakterimizi nasıl kontrol edeceğimizi, etrafımızdaki nesneleri nasıl toplayacağımızı her şeyden önemlisi yaratıklarla nasıl savaşacağımızı öğreniyoruz. Öğretici bölümü benzer yapımlarla karşılaştırdığımızda çok daha güzel hazırlanmış; kesinlikle sıkmıyor.

Farklı türlerin yaşadığı kulelerde geçen 100’den fazla aşamada mücadele etmenin yanında diğer oyuncuların oluşturdukları kulelerde altın ve kaynak savaşına girdiğimiz oyunun güzel bir yanı da giriş seviye telefonlarda dahi akıcı oynanış sunması ve fazla yer kaplamaması.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Rainbowyard Corporation
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