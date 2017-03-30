Baby-Bee, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en fazla balı üretmeye çalışıyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Baby-Bee, en kısa sürede en fazla bal yapmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda çiçekleri gezerek en fazla balı üretmeye çalışıyorsunuz. Destansı bölümlerin yer aldığı oyunda sürekli olarak düşünmeli ve dikkatli olmalısınız. Oynanışı son derece kolay olan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Oyunda bir arıyı kontrol ediyor ve dilerseniz de arınızı düzenleyerek farklı görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Bilinmeyen yerlere de keşif yapma imkanı sunan Baby-Bee'yi mutlaka denemelisiniz.

Düşünce gücünü sürekli tetikleyen oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Dikkatli olmalı ve kısa sürede zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Baby-Bee oyununu internete ihtiyaç duymadan da oynayabiliyorsunuz. Baby-Bee'yi sakın kaçırmayın.

Baby-Bee oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.