Baby-Bee(iOS)
Kısa sürede en fazla balı toplamalı ve zorlu bölümleri geçmelisiniz
Baby-Bee, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en fazla balı toplamaya çalışıyorsunuz.
Harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Baby-Bee, en fazla balı üretmeye çalıştığınız bir oyundur. Kolay oynanışa sahip olan oyunda en az hamleyi yapmaya çalışıyorsunuz. Çiçekleri gezerek ilerliyor ve kaliteli bal üretiyorsunuz. Oyunda bir arıyı kontrol ediyor ve farklı polenleri geziyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak arıyı düzenleyebiliyor ve farklı görünmesini de sağlayabiliyorsunuz. Düşünce gücünü zorlayan oyunda çok eğleniyorsunuz. Gittikçe zorlaşan bölümleri geçmeye çalışıyor ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz harika bir oyun olan Baby-Bee'yi mutlaka denemelisiniz.
Kolay bir oynanışa ve etkileyici atmofere sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve en kısa sürede en fazla balı toplamalısınız. Baby-Bee oyunu aynı zamanda internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Baby-Bee'yi sakın kaçırmayın.
Baby-Bee oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- MomentumGames
Bulmaca Popülerleri
- Blueprint 3DiPhone ve iPad için Hareketli Bulmaca Oyunu
- Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
- Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
- Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
- Papers, PleaseiPad için Bulmaca Oyunu
Baby-Bee Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı