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Baby-Bee
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Baby-Bee

(iOS)
Baby-Bee İndir Hemen İndir

155 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Baby-Bee
Baby-Bee
Baby-Bee
Baby-Bee
Baby-Bee

Kısa sürede en fazla balı toplamalı ve zorlu bölümleri geçmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Baby-Bee, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda en fazla balı toplamaya çalışıyorsunuz.

Harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Baby-Bee, en fazla balı üretmeye çalıştığınız bir oyundur. Kolay oynanışa sahip olan oyunda en az hamleyi yapmaya çalışıyorsunuz. Çiçekleri gezerek ilerliyor ve kaliteli bal üretiyorsunuz. Oyunda bir arıyı kontrol ediyor ve farklı polenleri geziyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak arıyı düzenleyebiliyor ve farklı görünmesini de sağlayabiliyorsunuz. Düşünce gücünü zorlayan oyunda çok eğleniyorsunuz. Gittikçe zorlaşan bölümleri geçmeye çalışıyor ve aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz harika bir oyun olan Baby-Bee'yi mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa ve etkileyici atmofere sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Dikkatli olmalı ve en kısa sürede en fazla balı toplamalısınız. Baby-Bee oyunu aynı zamanda internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Baby-Bee'yi sakın kaçırmayın.

Baby-Bee oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
MomentumGames
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