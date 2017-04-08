BAFTA 2017 Oyun Ödüllerini Kazananlar Açıklandı

İngiliz Akademisi Film Ödülleri bu sene de güzel bir törenle sahiplerini buldu. Bir süredir video oyunlarını da ödüllendiren BAFTA, yılın en iyi oyunu olmak üzere birçok farklı alanda ödüllerini dağıttı.

Bu sene yetmişincisi düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün akşam yapılan ödül töreniyle oyun kategorisindeki ödüllerini dağıttı. Yılın oyunu kategorisinde ödülü Uncharted 4: A Thief's End alırken, bağımsız yapım Inside da aldığı ödüllerle dikkat çekti. Mobil kategoride beklendiği gibi Pokémon GO ödüllendirilirken, e-Spor kategorisinde de beklenmedik şekilde ödülü Clash Royale aldı. İşte geçtiğimiz senenin en iyi oyunları:

BAFTA 2017 Oyun Ödülleri

En İyi Oyun: Uncharted 4: A Thief's End

En Sanatsal Oyun: Inside

En İyi Ses: The Last Guardian

En İyi Britanya Menşeili Oyun: Overcooked

En İyi Çıkış Yapan Oyun: Firewatch

Gittikçe Gelişen Oyun: Rocket League

En İyi Aile Oyun: Overcooked

Oyun Tasarımı: Inside

Yenilikçi Oyun: That Dragon Cancer

Mobil: Pokémon GO

En İyi Çok Oyunculu: Overwatch

Müzik: Virginia

Hikaye Anlatımı: Inside

Orijinal Fikir: Inside

Seslendirme: Cissy Jones – Firewatch (Delilah)

e-Spor: Clash Royale

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