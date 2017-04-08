BAFTA 2017 Oyun Ödüllerini Kazananlar Açıklandı
İngiliz Akademisi Film Ödülleri bu sene de güzel bir törenle sahiplerini buldu. Bir süredir video oyunlarını da ödüllendiren BAFTA, yılın en iyi oyunu olmak üzere birçok farklı alanda ödüllerini dağıttı.
Bu sene yetmişincisi düzenlenen BAFTA Ödülleri, dün akşam yapılan ödül töreniyle oyun kategorisindeki ödüllerini dağıttı. Yılın oyunu kategorisinde ödülü Uncharted 4: A Thief's End alırken, bağımsız yapım Inside da aldığı ödüllerle dikkat çekti. Mobil kategoride beklendiği gibi Pokémon GO ödüllendirilirken, e-Spor kategorisinde de beklenmedik şekilde ödülü Clash Royale aldı. İşte geçtiğimiz senenin en iyi oyunları:
BAFTA 2017 Oyun Ödülleri
En İyi Oyun: Uncharted 4: A Thief's End
En Sanatsal Oyun: Inside
En İyi Ses: The Last Guardian
En İyi Britanya Menşeili Oyun: Overcooked
En İyi Çıkış Yapan Oyun: Firewatch
Gittikçe Gelişen Oyun: Rocket League
En İyi Aile Oyun: Overcooked
Oyun Tasarımı: Inside
Yenilikçi Oyun: That Dragon Cancer
Mobil: Pokémon GO
En İyi Çok Oyunculu: Overwatch
Müzik: Virginia
Hikaye Anlatımı: Inside
Orijinal Fikir: Inside
Seslendirme: Cissy Jones – Firewatch (Delilah)
e-Spor: Clash Royale
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