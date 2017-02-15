Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımından Duygulandıran Başarı

Dün gece ülkemizde duygulandıran bir olay yaşandı. İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen bir yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 10 gündür ekipler, yaklaşık 30 santimetre çapında ve 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için uğraşıyordu. Haberimize konu olan ve bizi gururlandıran Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin FRC Robotik Takımı ise, yaptıkları robotik kolla "Kuyu" adı verilen minik dostumuzun kurtarılmasına yardımcı oldu.

Geçtiğimiz gece, Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için zor hava şartlarına rağmen itfaiye ekipleri, AFAD, veterinerler ile hayvanseverler 10 gündür aralıksız çalışıyordu. Bu çalışmalara gönüllü katılmak isteyen Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin FRC Robotik Takımı ise muhteşem bir işe imza attı. Ülkemizde bu tip çalışmalar yapan insanları görmek gerçekten muhteşem bir duygu, buyrun siz de bakın:

Böylece Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nin sadece iyi birey yetiştirmekle kalmadığını, bu gençlerin toplumsal sorumluluklarının farkına varmalarına da yardımcı olduğunu gördük. Tamindir ekibi olarak Kuyu'nun kurtarılmasına yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz.

İşte her şey bunun içindi:

Geleceğin Robotları Madrid'de Görücüye Çıktı

Türk Akademisyenler Robot Sistemi Geliştirdi