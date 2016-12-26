Bakterilerden Üretilen Bataryalar 2017’de Piyasaya Çıkacak

Bilim insanları bir kağıt kadar ince ve atık sulardaki bakterilerden gücünü alan batarya üretmeyi başardılar. Son derece ucuz ve üretimi kolay olan bakteri bataryalar 2017’de günlük hayata geçirilecek.

Atık sulardaki bakterilerden gücünü alan ucuz ve ince bataryalar tıbbi sensörlerin kullanımında cihazlara güç verecek. Sciencealert.com’un haberine göre, atık sularda bulunan çeşitli bakterilerin kromatografi kağıtlarının üzerinde bekletilerek üretiliyor. Bu yeni buluş, günümüzde üretilen hem daha ucuz maliyetlere sahip hem de boyutları açısından son derece farklı biçimlerde üretilebiliyorlar. Bakterilerin kullanıldığı bu bataryalar 2017 yılında ilk olarak tıbbi malzemelere güç verecek şekilde tasarlandılar.

Papertronics adı verilen yeni teknoloji yeniden şark edilemiyorlar ancak verimlilik açısından oldukça uzun dayanabiliyorlar. Habere göre, kromatografi kağıtları üzerinde farklı boylarda ve güçlerde üretilen bu bataryalar uzun süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları bir buluştu. Geleneksel yöntemlerden farklı bir kimyasal yapıya sahip olan bakteri bataryalar, insan sindirim organlarından esinlenilmiş bir sistemle çalışıyorlar.

Şimdilik 40 Watt gücünde bir ampulü çalıştırmak için milyonlarca bakteri bataryasına ihtiyaç duyuluyor. Bu yönüyle bilindik teknolojik cihazlara bir katkısı olmayacak olan bu buluş sadece tıbbi hassas sensörlerde kullanılacak.

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